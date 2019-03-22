Kadroya geçen taşeron işçiler kendilerine ne kadar maaş zammı yapılacağını merak ediyor. Buna bağlı olarak brüt asgari ücrete bağlı olan ilave tediyeler, asgari ücretin artmasıyla birlikte yükseldi. Çalışanlara bu sene içerisinde 3 bin 164 liralık ilave tediye ödemesi yapılacak. Tediyeler, 4 ayda bir 791 lira olarak ödenecek. Böylece işçilerin aylık maaşlarına otomatikman 264 lira eklenmiş oldu. 2018 yılında kadro alan işçiler yüzde 4+4 toplamda yüzde 8 zam aldılar.