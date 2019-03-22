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  • 21.03.2019 10:59
  • Son Güncelleme: 22.03.2019 12:06

Taşeron işçilere ilave tediye kıdem ücret artış oranı - Taşeron işçi kadroya geçen enflasyon farkı mı ne kadar

lerle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Taşeron işçilere yapılacak konusu birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Kadroya geçen taşeron işçilere ne kadar zam yapılacak? sorusu yanıtını buldu. Buna göre belediye 311 belediye işçisi yüzde 37 zam alacak. İşçiler geçmişte aldıkları maaşın 1.5 katı promosyon alırken, devlet kadrosuna geçen 450 bin işçiye de yaklaşık 1 milyar liranın üzerinde ikramiye ücreti (tediye) verildi.

Kadroya geçen taşeron işçiler kendilerine ne kadar maaş zammı yapılacağını merak ediyor. Buna bağlı olarak brüt asgari ücrete bağlı olan ilave tediyeler, asgari ücretin artmasıyla birlikte yükseldi. Çalışanlara bu sene içerisinde 3 bin 164 liralık ilave tediye ödemesi yapılacak. Tediyeler, 4 ayda bir 791 lira olarak ödenecek. Böylece işçilerin aylık maaşlarına otomatikman 264 lira eklenmiş oldu. 2018 yılında kadro alan işçiler yüzde 4+4 toplamda yüzde 8 zam aldılar.

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