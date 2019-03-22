Kadroya geçen taşeron işçilerle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Taşeron işçilere yapılacak zam konusu birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Kadroya geçen taşeron işçilere ne kadar zam yapılacak? sorusu yanıtını buldu. Buna göre belediye 311 belediye işçisi yüzde 37 zam alacak. İşçiler geçmişte aldıkları maaşın 1.5 katı promosyon alırken, devlet kadrosuna geçen 450 bin işçiye de yaklaşık 1 milyar liranın üzerinde ikramiye ücreti (tediye) verildi.