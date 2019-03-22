2019 MEB, TSK, ÖSYM, Adli Tıp Kurumu lise, önlisans, lisans memur personel alım başvuru şartları açıklandı. Devlet Personel Başkanlığı (DPB) üzerinden ilan yayımlayan 4 ayrı kurum personel alımları yapacak. Lise, önlisans ve lisans eğitim düzeyleri ile farklı bölümleri bitirmiş olan adaylar başvuru yapabilecek. KPSS şartının bulunduğu ve KPSS puan şartı aranmayan 4 ayrı ilanı haberimizde derledik. Mart ayı kamuya memur personel alımı yapacak kurumlar adaylardan genel ve özel şartlar aramaktadırlar. Genel Olarak adaylardan 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak şartları aranır. Özel olarak ise, Eğitim, Yaş, KPSS veya YDS şartları aranmaktadır.

ÖSYM BİLİŞİM PERSONELİ MEMUR ALIMI

1 veri tabanı uzmanı, 2 ağ ve sistem uzmanı ve 2 yazılım uzmanı kadrolardan personel alımı yapılmaktadır. Bu ilana başvuracak olan adayların 26 Mart 2019 tarihine kadar başvuru süresi bulunmaktadır. KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olan adayların başvuruları değerlendirme sürecine dahil edilecektir.

MEB YÜKSEK MAAŞLI PERSONEL ALIMI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesine 1 kişi Yazılım (Front-End) Uzmanı, 8 kişi Yazılım (Asp.Net) Uzmanı, 2 kişi Bilgi Güvenliği Uzmanı, 1 kişi Ağ Uzmanı ve 1 kişi Sistem Uzmanı olmak üzere toplamda 13 kişilik memur alımı yapılacaktır. Başvuru yapmak isteyen adaylar, 22 Mart 2019 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilirler. Üniversitelerin dört yıllık bölümlerinden mezun olan adaylar, ilana başvuru yapabilirler.

TSK GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI MEMUR ALIMI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesine yapılacak olan memur alımlarında kadro sayısı 51 kişi olarak aktarılmaktadır. Adayların KPSS' den en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir. Yürütülen bu memur alımları için başvurular 29 Mart 2019 tarihine kadar sürecektir.

ADLİ TIP KURUMU MEMUR ALIMI

Adli Tıp Kurumu bünyesine 71 personel alımı yapılacaktır. Bu alımlarda lise, önlisans ve lisans mezunları için farklı kadrolardan memur alımları gerçekleştirilmektedir. Başvurular 25 Mart 2019 tarihi itibariyle başlayacak ve 5 Nisan 2019 tarihine kadar sürecektir.

ADAYLARDA HANGİ ŞARTLAR ARANACAK?

Mart ayı kamuya memur personel alımı yapacak kurumlar adaylardan genel ve özel şartlar aramaktadırlar. Genel Olarak adaylardan 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak şartları aranır. Özel olarak ise, Eğitim, Yaş, KPSS veya YDS şartları aranmaktadır.

Adaylardan Aranan Genel Şartlar:

657 Sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesine göre, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak, Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Daha önce çalıştığı kamu kurumu veya kamu kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak ve Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

Adaylardan Aranan Özel Şartlar:

Adayların yukarıdaki niteliklere ek olarak, Eğitim, Yaş, KPSS gibi nitelikleri taşımaları gerekmektedir.

Eğitim Şartı: En az ilk öğretim mezunu olan adayların başvuru yapabileceği ilanlar bulunuyor. Bu bağlamda Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu olanlar ve Lisans üstü eğitim almış olan adaylar başvuru yapabilecekler. Yurtdışında eğitim almış olan adaylar ise ilgili bölümler için Denkliği bulunan ve YÖK tarafından onaylanmış Yurtdışı kurumlarından mezun olmuş olmaları gerekmektedir.

Yaş Şartı: Memur adayları ve Personel adayları başvuru yapabilmeleri için belirtilen yaş aralığında olmaları gereklidir. Düz memur alımları için 35 yaşından büyük olmamak, Askeri Personel alımları için 27 ile 32 yaşından büyük olmamak, Zabıta memuru alımları için 30 yaşından büyük olmamaları gereklidir.

KPSS Şartı: Kamu personeli seçme sınavı neredeyse bir çok memur alım ilanlarında bulunuyor. Bu nedenle Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50, 55,60,65,70,75 veya 80 puan almış olmaları gerekmektedir.