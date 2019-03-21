TUS sonuçları açıklandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayları seçmek için gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 24 Şubat'ta yapıldı. Adaylar sonuçlar için heyecan içinde. Peki, 2019 TUS sonuçları açıklandı mı? TUS sonuçları saat kaçta açıklanacak ve nereden görüntülenecek? İşte ayrıntılar...

TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

24 Şubat'ta uygulanan TUS sınavının sonuçları henüz açıklanmadı. TUS sonuçlarının öğle vakitlerinde açıklanması bekleniyor. ÖSYM tarafından sonuç ile ilgili bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

TUS SONUÇLARI BU SAYFADAN AÇIKLANACAK

TUS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında,adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

Hesaplanan standart puanlar kullanılarak,

Tıp fakültesi mezunu adaylar için aşağıda belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak adaylarınAğırlıklı Klinik Tıp Bilimleri Puanı (K),Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (T)ve talep eden adaylara Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanı (A) hesaplanacaktır.

Tıp dışı meslek mensubu adaylar için aşağıda belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak adayların Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (T) hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.