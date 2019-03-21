İçişleri Bakanlığı personel alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 1200 adet arşiv uzmanı, mühendis, tekniker, şehir plancısı, teknisyen ve büro personeli alımı için başvuru yapan adayların sonuçları açıklandı. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait günlü listeye haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, İçişleri Bakanlığı başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? İçişleri Bakanlığı personel alımı sınavı ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAŞVURU SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME

İçişleri Bakanlığı 1200 personel alımı için gerçekleştirilen başvuruların sonuçları 21 Mart'ta adayların erişimine açıldı. Adaylar başvuru sonuçlarına, İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet adresi www.icisleri.gov.tr üzerinden ulaşabilecek.

BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, başvuru sonucunda hak kazanan adaylar 8 Nisan 2019 saat 9.30'da sözlü sınava tabi tutulacak. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri Bölgesel Sınav Komisyonunun bulunduğu sınav yerinde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgelerinden (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini bulundurmaları gerekmektedir.

SINAV KONULARI

1- Arşiv Uzmanı pozisyonu için; Genel Kültür, Siyasi Tarih, Osmanlı Paleografyası veDiplomatikası (Osmanlıca Belge Okuma ve Değerlendirme), Osmanlı Müesseseleri ve Kavramları, Arşivcilik Terminolojisi konularından,

2- Mühendis pozisyonu için;

a) Harita Mühendisi pozisyonu için; Genel Kültür, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları, Harita Projeksiyonları, Koordinat Sistemleri, Kadastro Bilgisi, Mühendislikte Veri Tabanları konularından,

b) Elektrik-Elektronik Mühendisi pozisyonu için; Genel Kültür, Temel Kavramlar ve Ölçme, Elektrik Makineleri, Güç Elektroniği, Sinyaller ve Sistemler, Elektronik Devreler, Kontrol ve Otomasyon konularından,

3- Tekniker pozisyonu için;a)Harita Teknikeri pozisyonu için; Genel Kültür, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları, Koordinat Sistemleri, Haritacılık Faaliyetleri konularından,b)Bilgisayar Teknikeri pozisyonu için; Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile İçişleri Bakanlığının görev alanına giren konulardan,

4- Şehir Plancısı pozisyonu için; Genel Kültür, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBSTemel İlke veTeknikleri), CBS Yazılımları, Temel Şehircilik Kavramları konularından,

Büro Personeli, Elektrik-Elektronik Teknisyenipozisyonları için; Genel Yetenek, GenelKültür, Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile İçişleri Bakanlığının görev alanına giren konulardan oluşur.