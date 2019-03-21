SGK personel alımı yapıyor. İş arayan vatandaşlar SGK personel memur alım ilanlarına yoğun ilgi gösterdi. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan duyuruda , farklı kadrolarda ve şehirlerde istihdam etmek üzere personel alımı yapılacağına yer verildi. 11 kadroya yapılan personel alımında adaylar Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde istihdam edilecek. SGK tarafından yapılan açıklamada bavurularını başvuru formu ve aşağıdaki evraklarla birlikte "Sosyal Güvenlik Kurumu B Blok Kurum Gelen Evrak Servisi (Z-28) Ziyabey Cad., No:6, Çankaya, 06520, Ankara" adresine şahsen veya posta yolu ile teslim etmesi gerektiğine yer verildi.

33 AY

SGK tarafından yapılan açıklamada alınacak personellerin maaşları ve çalışma süreleri hakkında şu ifadelere yer verildi:

"Seçme sınavı sonucunda başarılı olan adaylar, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda iş sözleşmesine istinaden istihdam edilecektir. Başarılı olan adaylar, 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında belirli süreli iş sözleşmesi ile istihdam edilecek olup, devlet memurluğu ile herhangi bir ilgileri bulunmayacaktır. Sözleşmeler en fazla 33 ay için yapılacak olup, proje süresiyle sınırlıdır. Sözleşmelerin yenilenmesi ve uzatılması söz konusu değildir. Ücret ve diğer haklarla ilgili bilgiler adaylarla sözlü sınava davet aşamasında paylaşılacaktır"

SGK BAŞVURU DETAYLARI

SGK tarafından yapılan açıklamada başvuru detaylarına şu şekilde yer verildi:

Güvenlik soruşturması engeli bulunmamak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak

Yurt içi/yurt dışı seyahat engeli bulunmamak

SGK PERSONEL BAŞVURUSU

SGK tarafından yapılan açıklamada bavurularını başvuru formu ve aşağıdaki evraklarla birlikte "Sosyal Güvenlik Kurumu B Blok Kurum Gelen Evrak Servisi (Z-28) Ziyabey Cad., No:6, Çankaya, 06520, Ankara" adresine şahsen veya posta yolu ile teslim etmesi gerektiğine yer verildi.

SGK NEDİR

Sgk Nedir ile ilgili tüm haberleri ve son dakika Sgk Nedir haber ve gelişmelerini bu sayfamızdan takip edebilirsiniz. Toplam 194 Sgk Nedir haberi bulunmuştur. 16 Mayıs 2006 tarihinde kabul edilen 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile Bağkur, SSK ve Emekli Sandığı kurumlarının devredilmesi ile kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ilgili bir kuruluşudur. Kurum; genel kurul, yönetim kurulu ve başkanlık olmak üzere üç organdan oluşur.

Temel amacı; sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve malî açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sistemini yürütmektir.

Kurumun görevleri şunlardır:

-Ulusal kalkınma strateji ve politikaları ile yıllık uygulama programlarını dikkate alarak sosyal güvenlik politikalarını uygulamak, bu politikaların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

-Hizmet sunduğu gerçek ve tüzel kişileri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek, haklarının kullanılmasını ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini kolaylaştırmak.

-Sosyal güvenliğe ilişkin konularda; uluslararası gelişmeleri izlemek, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmelerine ilişkin gerekli çalışmaları yürütmek, usûlüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası antlaşmaları uygulamak.

-Sosyal güvenlik alanında, kamu idareleri arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.

-Bu Kanun ve diğer kanunlar ile Kuruma verilen görevleri yapmak.

MART AYI İÇERİSİNDE HANGİ ALANLARDAN ALIM YAPILACAK?

Mart ayı içerisinde bir çok alanda farklı statülerde alım yapılacak. Bu kapsamda, Alımlar Engelli adaylar, Normal Adaylar ve Terörle Mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar iş başvurusunda bulunabilecek. Bunun yanı sıra En az ilköğretim mezunu olanlar, Lise mezunu olanlar, Ön lisans mezunu olanlar, Lisans mezunu olanlar ve Lisans üstü eğitim almış olan adaylar başvuru yapabilecekler.

Bu yönde kamuya, Memur Alımı, Kamu Personeli Alımı, Sözleşmeli Personel alımı, Askeri Personel Alımı ve İşçi alımı yapılacak olup alım pozisyonları genellikle, Hemşire, Mühendis, Tekniker, Teknisyen, İşçi, Sözleşmeli Er, Sözleşmeli/Muvazzaf Astsubay alımı yapılacak.

HANGİ KURUM ALIM YAPACAK?

İlgili bu sayfa her ilan yayımlandığında güncellenecek olup adaylar bu sayfadan Mart ayı içerisinde güncel ilanlara ulaşabilecekler.

ADAYLARDAN HANGİ ŞARTLAR ARANACAK?

Mart ayı kamuya memur personel alımı yapacak kurumlar adaylardan genel ve özel şartlar aramaktadırlar. Genel Olarak adaylardan 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak şartları aranır. Özel olarak ise, Eğitim, Yaş, KPSS veya YDS şartları aranmaktadır.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Mart ayı içerisinde yayımlanacak ve başvuru alacak kamu kurumları için adaylar başvurularını çeşitli yollarda gerçekleştirebilirler. Ancak Kamu kurumlarının yayımladıkları başvuru kılavuzuna göre başvuru yapılması gereklidir. Buna göre başvurular, Şahsen, e-Devlet kapısı ile, Elektronik ortamda, Posta yolu ile veya e Posta yolu ile yapılabilmektedir.

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