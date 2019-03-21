Kamuya 44 bin personel alım ilanı yayınlandı. Onlarca kamu kuruluşu memur, personel eksikliğini gidermek üzere çeşitli pozisyonlarda personel alımı yapacağını duyurdu. Bu duyurular işsiz olan vatandaşlar için adeta umut oldu. Kamuya 44 bin memur personel işçi alım son dakika başvuru şartları ise oldukça merak ediliyor. Ayrıca adaylardan bu yönde bazı genel ve özel nitelikler aranmakta olup bu nitelikleri taşıyan adayların başvuruları geçerli sayılacak.

KAMU KURUMLARINA 44 BİN KİŞİ ALINACAK!

Kamu kurumları toplamda 44 bin kişilik boşluk ile alım yapacak. Bu kapsamda alımlar Memur alımları, Personel alımları, Kamu Personeli,Sözleşmeli Personel İşçi ve Askeri Personel alımları yapılıyor. Bu alımlar farklı kamu kurumları ve kuruluşları tarafından yapılacak olup alım pozisyonlarda farklıdır. Ayrıca adaylardan bu yönde bazı genel ve özel nitelikler aranmakta olup bu nitelikleri taşıyan adayların başvuruları geçerli sayılacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİYOR?

Kamu memur alımı ilanlarına başvuru yapacaklar bazı nitelikleri yerine getirmek zorundadırlar. Bu bağlamda adaylardan genel olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Affa uğramış bile olsa herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Erkek adaylardan askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak gibi nitelikler aranır. Yani adayların 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

44 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Daha önce çalışılan kamu Kurumu veya Kamu Kuruluşundan disiplin cezası bulunmamak,

Kamu Personeli Seçme Sınavından Puan almış olmak şartı aranıyorsa, Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50, 60, 70 veya 80 ve üzeri puan almış olmak,

Alım statüsüne göre belirtilen yaş aralığında olmak ( Memur alımları için 35 yaşından büyük olmamak, Askeri Personel Alımları için 18 veya 20 yaşını tamamlamış olmak ve 25, 27 veya 31 yaşlarından büyük olmamak. Bu durum alım yapacak birime göre değişkenlik göstermektedir. ),

Son beş yıl içerisinde yapılmış olan Yabancı Dil Sınavından puan almış olmak,

Alım yapılacak pozisyona göre belirtilen eğitim seviyesi ( Lise, Ön Lisans veya Lisans ) ve bölümlerden mezun olmuş olmak

Gibi nitelikler aranır. Bir çok kurum KPSS puanı ile alım yapsa da bazı kurumlar adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı olmadan alım yapıyor.

Memur Alımları:

Memur grubuna giren kurumların ilanları ile, Dışişleri Bakanlığı 5, Hakkari Üniversitesi 2, Bankacılık Düzenleme Kurumu 5 ve Polis Akademisi Başkanlığı 8 bin 187 çarşı ve mahalle bekçisi alacak.

Dışileri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Alım İlanı ( Son Başvurular 28Mart 2019 )

Hakkari Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı ( Son Başvurular 05 Nisans 2019 )

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Şoför Alımı ( Son Başvurular 29 Mart 2019 )

Polis Akademisi Başkanlığı 81 İl İçin 8 Bin 187 Çarşı ve Mahalle Bejçisi Alımı ( Son Başvurular 01 Nisan 2019 )

Türkiye İhracatçılar Meclisi ( TİM ) Uzman yardımcısı ve İdari Memur Alımı ( Son başvurular 12 Nisan 2019 )

Sözleşmeli Personel Alımları:

Sözleşmeli olarak, Ankara üniversitesi 132, Adli Tıp Kurumu 71, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 5, Dışişleri Bakanlığı 1, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 6, Genelkurmay Başkanlığı 51 ve Milli Eğitim Bakanlığı 13 Sözleşmeli Personel alacak.

Ankara Üniversitesi Sağlık Personeli Alım İlanı ( Son Başvurular 02 Nisans 2019 )

Adli Tıp Kurumu 71 Sözleşmeli Personel Alımı ( Son Başvurular 05 Nisan 2019 )

ÖSYM Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı ( Son Başvurular 26 Mart 2019 )

Enerji ve Tabi kaynaklar Bakanlığı Son Başvurular 05 Nisan 2019

Genelkurmay Başkanlığı Uzman Alımı ( Son Başvurular 29 Mart 2019 )

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Alımı ( Son Başvurular 22 Mart 2019 )

İşçi Alımları:

İşçi alımıs tatüsünde Devlet Demiryolları ( TCDD ) bünyesine KPSS artı olmadan 356 kişi alacak.

Askeri Personel Alımları:

Askeri personel sınıfında olan Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er ve uzman erbaş alımı yapacak.

jandarma Genel Komutanlığı 22 Bin Uzman Erbaş Alımı ( Son Başvurular 04 Nisan 2019 )

Milli Savunma Bakanlığı 13 Bin Sözleşmeli Er Alımı ( Son Başvurular 01 Nisan 2019 )

HANGİ KURUMLARA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

Kepçe Operatörü

KUMÇATI BELEDİYESİ

Garson (Servis Elemanı)

MUDANYA ÖĞRETMEN EVİVE AKŞAM SANAT OKULUİKTİSADİ İŞLETMESİ

Temizlik Görevlisi

BURSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI *

ANKARA ÇUBUK ÖĞRETMENEVİ VE ASO

Beden İşçisi (Genel)

SENİRKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İtfaiyeci

DEVREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Telefon Santral Operatörü

BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI(ASIL)

DEĞERLENDİRME VE GİRİŞ SINAVLARI:

Adayların başvuru nitelikleri doğrultusunda KPSS puan türlerine bakılarak kadro sayısının kat sayısı kadar değerlendirmeye alınarak Giriş sınavına davet edilmektedirler. Giriş sınavı, Yazılı ve/veya sözlü olarak yapılır ve sonrasında ise uygulamalı sınavda yapılabilmektedir.

Sınava katılmak isteyen adaylar KPSS puanını yüksek olmak zorunda. Çünkü adayların KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puandan en düşük puana kadar sıralama yapılacaktır.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Mart ayı içerisinde yayımlanacak ve başvuru alacak kamu kurumları için adaylar başvurularını çeşitli yollarda gerçekleştirebilirler. Ancak Kamu kurumlarının yayımladıkları başvuru kılavuzuna göre başvuru yapılması gereklidir. Buna göre başvurular, Şahsen, e-Devlet kapısı ile, Elektronik ortamda, Posta yolu ile veya e Posta yolu ile yapılabilmektedir.