3. havalimanı işçi alımı başvuruları ne zaman?

3. havalimanı için kadın ve erkekten oluşan yaklaşık 3 bin 500 güvenlik ekibi alınacak. İGA başvuru formunu erişime açtı. Peki yeni havalimanı iş başvurusu nereye ve nasıl yapılacak? 3. havalimanı iş başvurusu şartları nedir, yaş sınırı var mı ve işçiler ne kadar maaş alacak? İşte tüm detaylar Peki 3. havalimanı iş başvurusu yapma formu nerede, nasıl doldurulur?

İstanbul Havalimanı personel alım ilanı

İGA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Yeni Havalimanı, inşaatı sırasındaki çalışan sayısı ile istihdama sağladığı katkıyı işletme döneminde de devam ettirecek. Şu an 31 binin üzerinde çalışanın bulunduğu projede, kadın ve erkekten oluşan yaklaşık 3 bin 500 güvenlik ekibi istihdam edilecek. Verilen bilgiye göre güvenlik görevlileri havalimanında kara ve hava tarafında görev yapacak. İGA Güvenlik Hizmetleri AŞ çatısı altında güvenlik görevlisi olabilmek için aranan özelliklerin başında, 5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik kimlik kartına sahip, tercihen 35 yaşından gün almamış ve vardiyalı çalışabilme şartları geliyor.

İGA personel başvuruları

İGA Güvenlik Hizmetleri A.Ş. çatısı altında güvenlik görevlisi olabilmek için aranan özelliklerin başında; 5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak ve vardiyalı çalışabilmek geliyor. Bu şartların yanı sıra askerlik hizmetini tamamlamış veya tecilli, diksiyonu düzgün ve sözlü iletişim kabiliyeti yüksek kadın ve erkek adaylar, kariyer platformları ve İGA irtibat ofislerinden iş başvurularını yapabilecekler.