İŞKUR iş ilanları - İŞKUR işçi girişi yap personel memur alımı başvuruları nasıl yapılır?

İŞKUR iş ilanları ve personel alım başvuruları vatandaşlar tarafından aktif olarak kullanılıyor. İŞKUR üzerinden iş arayanların yapması gereken bazı şeyler var. İŞKUR internet sitesi üzerinden öncelikle kayıt olmanız gerekiyor. Kamu kurumları veya özel sektör firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister internet şubesi isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup, özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra yine internet şubesini kullanarak; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler.

İŞKUR PERSONEL ALIMI İŞ İLANLARI

Yapılan son açıklamada, şehir hastanesine yapılacak personel alımında kadroların şu şekilde olacağına yer verildi: "Hemşire, doktor, özel güvenlik görevlisi, çağrı merkezi görevlisi, oda destek personeli, tıbbi sekreter, resepsiyon görevlisi, aşçı, kepçeci, meydancı, depo personeli, engelli personel, ambulans şoförü, hasta bakıcı, eczacı, ameliyathane teknisyeni, ameliyathane hemşiresi, eski hükümlü işçi, hasta kabul sekreteri".

BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ PERSONEL ALIMI NASIL OLACAK?

12 bin personel alımı için ilana çıkılmayacak. Zaten şehir hastanesi açılacağından dolayı kapanacak hastanelerdeki çalışanlar Şehir hastanesine geçecek. Kalan sayı da İŞKUR üzerinden yayımlanack yeni ilanlar ile tamamlanacak.

BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ'NDE HANGİ KADROYA KAÇ PERSONEL ALINACAK?

Bilkent Şehir Hastanesine yapılacak 12 bin personel alımı için belirlenen ilk sayılar şu şekilde; 664 hasta yönlendirme ve danışma(tıbbi sekreter, resepsiyon, refakat, hasta taşıma), 55 çağrı merkezi görevlisi, 313 oda destek personeli, 500 mutfak personeli(aşçı, aşçı yardımcısı, kepçeci, bulaşıkçı, meydancı, depo personeli), 978 temizlik personeli (hastane ve hastanede temizlik süreçleri) 450 hastane güvenliği, 62 otopark personeli alınacak…

İŞKUR BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ PERSONEL ALIM İLANI BAŞVURULARI NASIL OLACAK?

Söz konusu alım için henüz bir ilan gelmedi. Şehir hastanesi hasta kabulüne başladığı için yakın zamanda personel alımı için ilanlar gelecek. Hemşire ve sağlık kadrolarına alımlar merkezi atama ile gerçekleştirilecek. Diğer alımlar için İŞKUR 'da ilan yayımlanacak.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI(TCDD)

TCDD İŞKUR'DAN PERSONEL ALIMINI NASIL YAPACAK?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından açıklanan 356 işçi alımı için adaylar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden talep edilen kadrolardan sadece 1 tanesine başvuru yapabilecekler.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 356 KPSS şartsız işçi alımı başvuruları ise 9 Nisan 2019 tarihinde başlayacak ve 15 Nisan 2019 tarihinde sona erecek.

İŞKUR İŞ İLANLARININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

GENEL ŞARTLAR

Adayların erkek olması gerekiyor.

Ayrıca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından talep edilen işgücüne başvuru yapmak için 36 yaşından gün almamış olmak şartı talep ediliyor.

Bunların yanı sıra Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve TCDD'den açıklanan bu detaylara göre adayların kadrolara göre talep edilen eğitim seviyelerinden mezun olmaları zorunlu...

İŞKUR'A KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Okulların açılmasına sayılı günler kala okulların bakım, onarım ve temizlik işçileri için hazırlanan proje imzalandı. Projede 35 yaş üstü işsiz erkekler, kadınlar ve engelliler hedef kitle olurken, okullarda çalışmak isteyenler pazartesi günü İŞKUR'a başvuru yapabilecek. Başvurular Cuma akşam mesai bitiminde sona erecek.

İŞKUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kamu kurumları veya özel sektör firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister internet şubesi isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup, özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra yine internet şubesini kullanarak; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler, çeşitli kriterler girerek yurtiçi iş ilanlarını arayabilir, kişisel bilgileriyle eşleşebilen ilanlara başvurabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtdışı iş ilanlarını arayabilir, yurtdışındaki işyerlerine işgücü sevk etmek isteyen işverenlerin iletişim bilgilerine ulaşarak kendileriyle doğrudan temasa geçebilirler.

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır.

İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.

Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.

Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.

İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek. İkisi içinde üye olma bağlantıları aşağıdadır.

Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar vb bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz. Profil fotoğrafı eklemeniz de bu aşamada önerilir. Çünkü yapılan araştırmada profil fotoğrafı olanların iş bulma olasılıklarının daha fazla olduğu görülmüştür. Ardından İŞKUR size bir danışman atar ve işveren ile sizi ya da işçi ile sizi buluşturmak için çalışmalarını devam ettirirler.

İnternet üzerinden İŞKUR'a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır. Burada bulunan görevli personel size kayıt işlemleri için yardımcı olacaktır.

İŞKUR

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.

Tarihçe

II. Dünya Savaşını müteakip dönemde sosyal devlet prensibinin dünyada revaç bulması dolayısıyla Türkiye'de de bir kamu istihdam kurumu kurulması gündeme gelmiş ve 21 Ocak 1946 tarihinde 4837 sayılı kanun ile "İş ve İşçi Bulma Kurumu" adı ile bir kurum kurulmuştur. Bölge Müdürlükleri şeklinde tesis olunan İş ve İşçi Bulma Kurumu, iş arayanları ve işverenleri bir araya getirmek şeklinde özetlenebilecek olan temel istihdam hizmeti yanında özellikle 1960'lardan itibaren yoğun olarak yurt dışına işçi gönderilmesi ile ilgili görev ifa etmiştir.



Uluslararası ILO sözleşmeler gereği tamamen lağvedilmeyen ancak oldukça küçülen kurum, Soğuk Savaş sonrası dönemde gelişen 3. kuşak insan hakları anlayışının hükûmetler üzerindeki oluşturduğu etki ile reformlardan payını almıştır. 2003 yılında çıkarılan 4857 sayılı yeni İş Kanunu yanında İş ve İşçi Bulma Kurumu da 4904 sayılı kanun ile Türkiye İş Kurumu'na dönüştürülmüştür. Bu doğrultuda özellikle 2000'lerden itibaren bir sosyal politika aracı olarak çıkan işsizlik sigortası kavramının uygulamaya 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile bir İşsizlik Sigortası Fonu kurularak görevin İŞKUR'a verilmesi üzerine kurumun kayıtlı iş arayan ve işveren veri tabanları çok büyümüştür.