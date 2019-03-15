Adalet Bakanlığı bu yıl binlerce memur alacak. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül son açıklamasında personel alımlarının önümüzdeki günlerde yapılacağını belirtmişti. Fakat bu açıklamanın ardından 3 hafta geçti ve ilanlar henüz yayınlanmadı. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Peki İKM memur alım başvuru şartları nelerdir? 10 bin infaz koruma memuru ne zaman alınacak? İşte detaylar

KİMLER İNFAZ KORUMA MEMURU OLABİLİR?

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan alım ilanlarının şartları ilandan ilana değişmekle birlikte her ilan için geçerli birtakım genel şartlardan bahsedilebilir. Söz konusu genel şartlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki 48. Maddede açıkça ifade edilmiş olan nitelikleri taşımak

En az lise diplomasına sahip olmak

Erkekler için 170 cm, kadınlar için 160 cm'den uzun olmak

Belirtilen aralıkta boy-kilo endeksine sahip olmak

KPSS'den en az 70 puan almış olmak

Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak

30 yaşını aşmamış olmak