THY 8 bin personel alınacağını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, yeni oluşturulan İstanbul Havalimanı'nda da görev yapan kişiler alacaklarını ifade ederek, toplamda 8 bin kişilik alım yapılacağını duyurmuştu. Açıklamaların ardından THY iş ilanlarına yoğun bir ilgi oldu. Peki THY 8 bin personel alım başvuru şartları nedir? Başvuru formu yayında mı? İşte tüm detaylar

THY TAKE-OFF PERSONEL ALIMI

Dünyanın 124 ülkesinde 306 noktaya uçan Türk Hava Yolları'nın filosuna bu yıl yeni uçaklar da katılacak. Filosundaki büyüme ile uçuş noktaları daha da artacak olan THY, büyümesine paralel olarak ihtiyacı olan personel arayışlarına da hız verdi. THY'nin pilot ilanlarına başvurular devam ederken, bu yıl 1600 de kabin görevlisi alması bekleniyor. Bunun yanı sıra THY, üniversitelerin lisans, son sınıf, yeni mezun veya yüksek lisans öğrencileri için de resmi web sitesinden işe alım ilanı yayınladı.

Başvurular 4 Nisan'a kadar yapılacak

THY'ye başvuru süreci şöyle:



Online başvuru: 1 Şubat-4 Nisan 2019



Online İngilizce ve Genel Yetenek Sınavı: 12 Nisan-14 Nisan 2019



Genel Yetenek ve İngilizce Sınavı: 27 Nisan



Grup Mülakatları: 10 Haziran-28 Haziran 2019



Kişilik Envanteri: 3-4 Temmuz 2019



Birebir mülakatlar: 15 Temmuz-26 Temmuz 2019

