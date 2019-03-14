İŞKUR üzerinden çok sayıda KPSS ve sınav şartsız büro memuru alım ilanı yayınlandı. Ancak İŞKUR'da yayınlanan bu ilana başvuracak adaylarda bazı şartlar aranıyor. Bu şartlardan bazıları en az ortaöğretim (lise) mezunu olmak ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak olarak göze çarpıyor. İŞKUR büro memuru personel alım ilanı başvuru şartları neler? İŞKUR büro memuru personel alım ilanına kimler başvurabilir? İŞKUR büro memuru ilanlarına nasıl başvurulur? İşte İŞKUR'da yayınlanan büro memuru ilanları ile ilgili detaylar...