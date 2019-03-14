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  • 14.03.2019 11:33
  • Son Güncelleme: 14.03.2019 11:35

'dan KPSS şartsız büro memuru ilanı! İŞKUR büro memur personel alım ilanına başvuru şartları neler?

'da yüzlerce iş arayan vatandaş için KPSS şartsız ve sınavsız yeni personel alım ilanları yayınlandı. Yayınlanan ilanlarda çok sayıda büro memuru alımı yapılacağı duyuruldu. Peki İŞKUR büro memuru personel alım ilanı başvuru şartları neler? İŞKUR büro memuru personel alım ilanına kimler başvurabilir? İŞKUR büro memuru ilanlarına nasıl başvurulur? İşte İŞKUR'da yayınlanan büro memuru ilanları ile ilgili detaylar...

İŞKUR üzerinden çok sayıda KPSS ve sınav şartsız büro memuru alım ilanı yayınlandı. Ancak İŞKUR'da yayınlanan bu ilana başvuracak adaylarda bazı şartlar aranıyor. Bu şartlardan bazıları en az ortaöğretim (lise) mezunu olmak ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak olarak göze çarpıyor. İŞKUR büro memuru personel alım ilanı başvuru şartları neler? İŞKUR büro memuru personel alım ilanına kimler başvurabilir? İŞKUR büro memuru ilanlarına nasıl başvurulur? İşte İŞKUR'da yayınlanan büro memuru ilanları ile ilgili detaylar...

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