Bankalar personel alım ilanlarını açıklıyor. Farklı bankalar çok sayıda memur alımı yapıyor. Son günlerde yayımlanmış olan ilanlara göre 4 farklı banka bünyesindeki memur personel eksikliğini karşılamak üzere alım gerçekleştiriyor. Bu kapsamda ilanlar yayımlandı ve farklı pozisyonlarda memur ve personel alımı yapılacak. İşte İş Bankası, Vakıfbank, Halkbank Merkez Bankası, Emlak Bankası personel alım başvuru şartları.

5 BANKA FARKLI POZİSYONLARA MEMUR ALACAK!

Farklı bankalar çok sayıda memur alımı yapıyor. Alım yapacak 5 banka ise : Emlak Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası ve Merkez bankasıdır. Bu bağlamda, Halkbank 8, Merkez Bankası 75, İş Bankası İstanbul'da ve Vakıfbank ise Müfettiş yardımcısı alıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Söz konusu olan bankaların ilanlarına başvuru yapacak adaylar mutlaka belirtilen nitelikleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Buna göre adaylardan genel olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Askerlik itibari ile askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak, yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, herhangi bir başka kurum veya kuruluşa mecburi hizmet zorunluluğu olmamak, Sağlık açısında görevini yapmasına engel olacak sağlık sorunu olmamak ve Türkiye'nin her yerinde çalışmayı kabul etmiş olmak, Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olmuş olmak, Bankaların belirttiği yaş aralığında olmak gibi nitelikler aranacak.

Bazı banka adaylardan KPSS gibi özel nitelikler arıyor ve başvurular belirtilen tarih aralığına kadar bankaların resmi İnternet siteleri üzerinden başvuru sistemi yolu ile gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Halkbank Personel Alımı:

Halkbankası bünyesine KKTC de görevlendirmek üzere 8 kişilik boş kadro ile Servis Görevlisi alımı yapacak. Adaylar başvuru şartlarını taşımaları dahilinde sınava katılacak ve sınav sonucunda başarılı olan 8 kişi göreve alınacak. Ancak adaylar Sınav ücreti olarak belirtilen 95 TL yi şubelerden yatırmaları gerekmektedir. Başvurular en geç 18 Mart 2019 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Bankanın ilanı hakkında daha detaylı bilgi alabilmek için Buraya Tıklayınız.

Vakıfbank Memur Alımı:

Vakıfbank memur alımı yapacağını belirterek alım yapılacak pozisyon ise müfettiş Yardımcısı olduğunu açıkladı. Bu yönde Vakıfbank adaylara Müfettiş Yardımcılığı sınavı yapacak olup adayların başvuru şartlarını taşımaları dahilinde başvurular en geç 15 Mart 2019 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Başvurusunu yapmış olan adaylar için Sınav yapılacak olup, Sınavın yazılı aşaması, Boğaziçi Üniversitesi tarafından 28.04.2019 Pazar günü 10.00'da ve 14.00'te olmak üzere iki oturum halinde, Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecektir. Başvurusu kabul edilen adaylar için 22 Nisan 2019 tarihinde https://sinav.boun.edu.tr internet sitesinden T.C. Kimlik numaralarını girerek yazılı sınav için giriş belgesini alabilirler.

İş Bankası Memur Alımı:

İş Bankası resmi İnternet sitesinde yayımladığı ilana göre bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere İstanbul il müdürlüklerine ve şubelerinde görevlendirilmek üzere memur alımı yapacağını belirtti. Bu yönde adaylardan aranan şartlar belirtildi ve adaylar başvurularını en geç 22 mart 2019 tarihine kadar İş Bankasının resmi İnternet sitesi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Merkez Bankası Memur Alımı:

Merkez bankası 4 farklı kadro ile memur alımı yapacağını belirterek alım yapılacak pozisyonların 50 uzman yardımcısı, 10 Denetçi yardımcısı, 5 Bilişim Teknolojileri Denetçi Yardımcısı ve 10 Yönetici Asistanı olmak üzere toplamda 75 kamu personeli alımı yapılacağını duyurdu. Bu yönde adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı ve çeşitli sınavlardan puan almış olmak şartları aranıyor.

EMLAK BANKASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Emlak Bankası eleman alımı için başvuruda bulunmak isteyen kişilerin;

- Öğrenim durumlarının en az üniversite mezunu olması,

- İletişim kabiliyeti gelişmiş olan,

- Analitik düşünme yeteneğine sahip olan,

- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da askerliğin en az 2 yıl tecil ettirilmiş olması veyahut da askerlikten muaf tutulması,

- Bankacılık deneyimi bulunması ya da bankacılık deneyimi olmayan adaylar için 29 yaşından gün almamış olması şartı bulunuyor.

YENİ MEZUN BAŞVURU ŞARTLARI

Yeni mezunlar, Emlak Bankasında ilerleyen dönemlerde oluşabilecek başlangıç düzeyindeki pozisyonlar için değerlendirilebilecek ve niteliklerine uygun pozisyonlar oluşması durumunda değerlendirme süreci için davet edileceklerdir.

Görev almak istediğiniz birim/şubeyi de belirten bir ön yazı ile başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Yeni mezunların davet edilebileceği değerlendirme boyutları:

* Genel Yetenek Sınavı

* Yabancı dil gerektiren pozisyonlar için "Yabancı Dil Sınavı"

* Değerlendirme Merkezi Uygulamaları

* Mülakat

* Kişilik & Yetkinlik Envanteri

YENİ MEZUN BAŞVURU ŞARTLARI

Üniversitelerin iktisadi, idari bilimler ve mühendislik lisans programlarından mezun,

- İletişim kabiliyeti gelişmiş,

- Analitik düşünebilen,

- Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya en az 2 yıl tecilli,

- 28 yaşını aşmamış olmak,

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Emlak Bankası iş başvuru formu doldurmak isteyen adaylar, Emlak Bankası kariyer sitesi üzerinden genel başvuru formu yazılı bölümü tıklayarak açılan pencerede kendilerinden istenen kişisel bilgileri doldurarak iş başvurusunda bulunacak. Banka personel alımı döneminde bu havuzu kullanacak ve başvuru yapan adaylardan açılan pozisyonlar için uygun olan kişileri mülakata davet edecek.