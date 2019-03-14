e-Bordro giriş nasıl yapılır? Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2015 yılı itibarıyla maaş bordroları e-Devlet kapısı üzerinden alınıyor. Memur olarak çalışan vatandaşlar her ayın 14'ünde maaş bordolarına erişim sağlayabiliyor. 2019 Mart ayı maaş bordoları bugün yayınlandı. Peki, e-Bordro giriş nasıl yapılır? İşte 2019 Mart ayı maaş sorgulama işlemleri...

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E-BORDRO İLE MAAŞ GÖRÜNTÜLEME İŞLEMLERİ

Türkiye genelinde devlete bağlı kurumlarda çalışan vatandaşların bu hizmetten yararlanabilmeleri için e-Devlet şifrelerinin olması gerekiyor. e-Devlet şifresi bulunmayanlar PTT üzerinden şifrelerini alabilir.

e-Devlet'in resmi internet adresi www.turkiye.gov.tr üzerinden "e bordro" aramasını yaparak aradığınız sayfaya ulaşabileceksiniz. İlgili sayfayı açtıktan sonra ilk adım 'Yıl Seçiniz' butonundan istediğiniz ayı seçin, ikinci adım olarak 'Ay Seçiniz' butonu yer almaktadır, buradan da istediğiniz ayı seçin ve maaş bordrolarınızı görüntüleyin.

BORDROLAR SADECE E-DEVLET ÜZERİNDEN VERİLİYOR

Maliye Bakanlığının 02.07.2015 tarihli Genelgesi uyarınca Maaş Bordroları 01 Eylül 2015 tarihinden itibaren yalnızca e-devlet kapısından alınabilmektedir. (https://www.turkiye.gov.tr/) Söz konusu Genelge nedeniyle bu tarihten itibaren Mutemetliklerden maaş bordrosu verilememektedir.

Not: İş Bankasında interaktif hesabı bulunanlar e-devlet şifreleri olmadan da interaktif hesaplarına giriş yaptıktan sonra e-devlet linkine tıklayarak e-devlet kapısına geçiş yapabilirler.

BARKODLU BORDRO NASIL YAZDIRILIR?

PTT'den alacağınız e-devlet şifresi ile turkiye.gov.tr adresindeki e-Bordro Sorgulama sayfasına giriş yapınız.

Giriş ekranından bordro almak istediğiniz ay ve yılı seçerek maaş bordronuzu görüntüleyiniz.

Bordronuzu görüntüledikten sonra, bordro ekranının sağ üstündeki [Bordro Görüntüle (Pdf)] tuşuna basınız

Yeni açılan ekrandaki [Barkodlu Belge Oluştur] tuşuna basınız.

Yeni açılan ekrandaki bilgilendirme metnini okuyup kabul ediniz.

Yeni açılan ekrandaki [Dosya İndir] butonuna basarak bordronuzu bilgisayarınıza indiriniz.

İndirdiğiniz barkodlu belgeyi yazdırınız.