Bilkent Şehir Hastanesi, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise tüm birimleri tek seferde inşa edilen 3. büyük hastanesi özelliğini taşıyor. Türkiye'nin en büyük laboratuvarını barındıran hastaneye, 7 bine yakın sağlık personeli olmak üzere toplam 12 bin personel alımı gerçekleştirilecek. Bakanlık, Şehir hastanesine personellerinin bir kısmını ise kapanan diğer hastanelerden transfer edecek. Peki, Bilkent Şehir Hastanesi personel alımı ne zaman? İş başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Bilkent Şehir Hastanesi'ne yapılacak 12 bin personel alımı ile ilgili vatandaşlar heyecan içinde. Ancak alımların hangi tarihte yapılacağı henüz açıklanmadı. Personel alımı tarihi ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

12 bin personel alımına ilişkin başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Hemşire ve sağlık kadrolarına alımlar ise merkezi atama ile gerçekleştirilecek.

ŞARTLAR BELLİ OLDU MU?

İlan henüz yayınlanmadığı için şartlar da belli olmadı.

HANGİ KADROYA PERSONEL ALINACAK?