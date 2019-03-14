Bu yıl Adalet Bakanlığı CTE içerisinde 10 bin infaz koruma memuru alımı yapacağını açıklamıştı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül 10 bin infaz koruma memuru alımı hakkında açıklama yapmıştı. CTE, İKM, Mübaşir gibi personel alımları yapılacağını söylemişti. Adaylar ilanların ne zaman yayımlanacağını merak ediyor, şartların ve kadroların ne olacağı konusunda bilgi sahibi olmak istiyorlar. Adalet Bakanlığı için bir kadro ihdasının yayımlanacağı bekleniyor.

KİMLER İNFAZ KORUMA MEMURU OLABİLİR?

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan alım ilanlarının şartları ilandan ilana değişmekle birlikte her ilan için geçerli birtakım genel şartlardan bahsedilebilir. Söz konusu genel şartlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki 48. Maddede açıkça ifade edilmiş olan nitelikleri taşımak

En az lise diplomasına sahip olmak

Erkekler için 170 cm, kadınlar için 160 cm'den uzun olmak

Belirtilen aralıkta boy-kilo endeksine sahip olmak

KPSS'den en az 70 puan almış olmak

Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak

30 yaşını aşmamış olmak

İnfaz koruma memurları ne iş yapar?

Cezaevlerinde ve ıslah evlerinde toplum düzenine ayak uyduramamış kişilerin ihtiyaçlarını karşılayan ve onları topluma kazandırmaya çalışan kişilere infaz koruma memurları denir.

Peki, infaz koruma memurlarının görevleri tam olarak nedir?

Cezaevlerine giren tutukluların üzerlerini ararlar ve bulunan kıymetli eşyaları güvende tutarlar,

Tutuklu ve hükümler hakkında kayıt tutarlar,

Tutuklu ve hükümlüleri koğuşa götürürler ve kapıları kilitlerler,

Koğuşları belli aralıklarla kontrol ederler,

Tutuklu ve hükümlülerin sayımını yaparlar,

Cezaevlerini ararlar ve içeri girmemesi gereken yasaklı maddeleri uzak tutarlar,

Cezaevlerinde çıkacak olayların büyümesine engel olurlar,

Cezaevi temizliğinden sorumludurlar.