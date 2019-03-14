Kamuya birbirinden farklı pozisyonlar için personel alımları yapılacak. 17 Bin 425 memur ve personel alım başvuru şartları işsiz vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kamu için personel ilanları devamlı güncelleniyor. 17 bin 425 kişilik kadro ile memur ve personel alımı yapılacak olup başvurular hakkında tüm detaylar haberimizde olacak.
Başvuru Şartları Nedir?
Kamu kurumları adaylardan bir çok nitelik arıyor. Ancak adaylardan genel olarak, 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Görevini yapmasına engel olacak herhangi bir sağlık sorunu olmamak,yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Daha önce görev yapılan kamu kurumu veya kamu kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak ve Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak gibi nitelikler aranacaktır.
Aranan Özel Şartlar Nedir?
Yukarıdaki genel nitelikler dışında adaylardan bazı özel nitelikler aranıyor. Buna göre yaş şartı olarak, adayların düzenlenen nüfus kaydına göre Giri şsınavının yapılacağı yılın ocak ayı itibari ile 35 yaşını veya 30 yaşını bitirmemiş olmak ( yaş şartı memur statüsü, askeri personel statüsü veya işçi statüsü olarak değişiklik göstermektedir ) Askeri Personel alımları için 20 ile 27 yaşları arasında olmak şartı aranır.
Eğitim şartı olarak ise, adaylardan, En az lise mezunu olmak kaydı ile Ön Lisans veya lisans mezunu olmaları gereklidir. Alım yapılacak olan pozisyona göre belirtilen eğitim seviyesinide tamamlanmış olması gerekmektedir.
KPSS Puanı İle Memur Alımları:
Kamu Kurumları memur alımı için adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı şarı arıyorlar. Bu kapsamda, Lise Mezunu için KPSSP94, Ön Lisans mezunu için KPSSP93 ve Lisans mezunu için KPSSP3 puan türünden puan alınmış olması gerekmektedir.
Alım yapacak kurumlar ise, Savunma Sanayi Başkanlığı, TEDAŞ, Milli Eğitim Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Bozok üniversitesi, Genel Kurmay Başkanlığı, Merkez Bankası KPSS puanı sırsına göre memur alımı yapacak.
KPSS Şartı Olmadan Personel Alımları:
KPSS Şartı olmadan personel, İşçi ve Askeri personel alımları yapılıyor. Bu bağlamda KPSS'siz, DIşişleri Bakanlığı, Devlet Demiryolları, Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Vakıfbank, Halkbank, TÜBİTAK, Emniyet Genel Müdürlüğü adaylardan KPSS puanı aramaksızın alım yapacak.
Başvurular Ne Zaman nasıl Yapılacak?
Söz konusu olan kamuya 17 bin 425 memur personel alımı ilanı için başvurular farklı yollar ile yapılacak. Bu kapsamda başvurular, Elektronik ortamda, Şahsen veya posta yolu yapılabilmektedir. Adaylar başvurularını mutlaka belirtilen son başvuru tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
İŞTE PERSONEL ALINACAK BOŞ KADROLAR
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi
28 kişi
Son başvuru tarihi: 20 Mart 2019
Dışişleri Bakanlığı
Sözleşmeli Sekreter
1 kişi
Son başvuru tarihi: 19 Mart 2019
Dışişleri Bakanlığı
Sözleşmeli Sekreter
1 kişi
Son başvuru tarihi: 21 Mart 2019
Dışişleri Bakanlığı Anvers Başkonsolosluğu
Sözleşmeli sekreter
1 kişi
Son başvuru tarihi: 15 Mart 2019
Dışişleri Bakanlığı Bakü Başkonsolosluğu
Sözleşmeli sekreter
1 kişi
Son başvuru tarihi: 15 Mart 2019
Dışişleri Bakanlığı Bakü Başkonsolosluğu
Sözleşmeli sekreter
1 kişi
Son başvuru tarihi: 15 Mart 2019
Dışişleri Bakanlığı
5 hukuk müşaviri
Son başvuru tarihi: 28 Mart 2019
İzmir Demokrasi Üniversitesi
20 akademik personel
Son başvuru tarihi: 21 Mart 2019
Kocaköy Belediye Başkanlığı
1 memur
Son başvuru tarihi: 11 Mart 2019
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
9 Akademik Personel
Son başvuru tarihi: 21 Mart 2019
Atatürk Üniversitesi
58 Akademik personel
Son başvuru tarihi: 18 Mart 2019
Gümüşhane Üniversitesi
5 Akademik personel
Son başvuru tarihi: 18 Mart 2019
Senir Belediye Başkanlığı
2 memur
Son başvuru tarihi: 19 Mart 2019
Süleyman Demirel Üniversitesi
10 Akademik personel
Son başvuru tarihi: 18 Mart 2019
Vakıflar Genel Müdürlüğü
3 sürekli işçi
Son başvuru tarihi: 15 Mart 2019
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
23 akademik personel
Aksaray Üniversitesi
69 akademik personel
Son başvuru tarihi: 18 Mart 2019
Marmara Üniversitesi
4 sözleşmeli bilişim personeli
Son başvuru tarihi: 18 Mart 2019
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
29 akademik personel
Son başvuru tarihi: 18 Mart 2019
Batman Üniversitesi
71 akademik personel
Son başvuru tarihi: 15 Mart 2019
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
52 Akademik personel
Son başvuru tarihi: 15 Mart 2019
Mersin Üniversitesi
14 Akademik personel
Son başvuru tarihi: 15 Mart 2019
Yalova Üniversitesi
15 akademik personel
Son başvuru tarihi: 15 Mart 2019
Yozgat Bozok Üniversitesi
40 sözleşmeli personel
Son başvuru tarihi: 15 Mart 2019
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
6 sözleşmeli personel
Son başvuru tarihi: 5 Nisan 2019
Gümüşhane Üniversitesi
15 akademik personel
Son başvuru tarihi: 11 Mart 2019
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
58 akademik personel
Son başvuru tarihi: 13 Mart 2019
Şırnak Üniversitesi
4 akademik personel
Son başvuru tarihi: 13 Mart 2019
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
34 akademik personel
Son başvuru tarihi: 12 Mart 2019
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
34 akademik personel
Son başvuru tarihi: 12 Mart 2019
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
51 sözleşmeli personel
12 Mart 2019
Bartın Üniversitesi
Öğretim üyesi
9 kişi
Son başvuru tarihi: 13 Mart 2019
Genelkurmay Başkanlığı
51 sözleşmeli personel
Son başvuru tarihi: 29 Mart 2019
Sinop Üniversitesi
7 akademik personel
Son başvuru tarihi: 12 Mart 2019
Mardin Artuklu Üniversitesi
9 akademik personel
Son başvuru tarihi: 12 Mart 2019
Jandarma Genel Komutanlığı
3375 askeri personel
Son başvuru tarihi: 13 Mart 2019
Sahil Güvenlik Komutanlığı
300 askeri personel
Son başvuru tarihi: 13 Mart 2019
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Teknisyen, tekniker, usta, aşçı, memur
15 kişi
Son başvuru tarihi: 14 Mart 2019
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Yazılım geliştirme uzmanı
20 kişi
Son başvuru tarihi: 14 Mart 2019
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Gömülü yazılım mühendisi
2 kişi
Son başvuru tarihi: 14 Mart 2019
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
Uzman yardımcısı
300 kişi
Son başvuru tarihi: 11 Mart 2019
Milli Savunma Bakanlığı
1300 askeri personel
Son başvuru tarihi: 1 Nisan 2019
Milli Eğitim Bakanlığı
13 sözleşmeli personel
Son başvuru tarihi: 22 Mart 2019
TEDAŞ
Müfettiş yardımcısı
10 kişi
Son başvuru tarihi: 15 Mart 2019
TCDD
356 işçi
Son başvuru tarihi: 15 Nisan 2019
Savunma Sanayii Başkanlığı
34 sözleşmeli personel
Son başvuru tarihi: 15 Mart 2019
Artvin Çoruh Üniversitesi
18 akademik personel
Son başvuru tarihi: 20 Mart 2019
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