İstanbul Havalimanı'nda 1.100 kişi alınacağını ifade eden Aycı, THY'nin bağlı iştirakleriyle birlikte sağladığı istihdamın 60 bini aştığını söyledi. Bu yıl 3 bin 200 kişisi THY'de olmak üzere 8 bin civarında yeni personel alacaklarını anlatan Aycı, bunların bin 100 kişilik bölümünün TGS tarafından alımlarının yapıldığını ve bu ekibin İstanbul Havalimanı'nda sadece yönlendirme işinde çalışacağı bilgisini verdi. Ayrıca Aycı, 2019'un sonunda grup olarak toplam istihdamlarının 70 bini kişiye yaklaşacağını belirtti. Bu açıklama sonrasında ise THY'nin bu alımları ne zaman yapacağı bekleniyor. Alımların açıklaması ile başvurularda THY'nin kendi internet sitesinden duyurulacak.

THY TAKE-OFF PERSONEL ALIMI

Dünyanın 124 ülkesinde 306 noktaya uçan Türk Hava Yolları'nın filosuna bu yıl yeni uçaklar da katılacak. Filosundaki büyüme ile uçuş noktaları daha da artacak olan THY, büyümesine paralel olarak ihtiyacı olan personel arayışlarına da hız verdi. THY'nin pilot ilanlarına başvurular devam ederken, bu yıl 1600 de kabin görevlisi alması bekleniyor. Bunun yanı sıra THY, üniversitelerin lisans, son sınıf, yeni mezun veya yüksek lisans öğrencileri için de resmi web sitesinden işe alım ilanı yayınladı.

Başvurular 4 Nisan'a kadar yapılacak

THY'ye başvuru süreci şöyle:



Online başvuru: 1 Şubat-4 Nisan 2019



Online İngilizce ve Genel Yetenek Sınavı: 12 Nisan-14 Nisan 2019



Genel Yetenek ve İngilizce Sınavı: 27 Nisan



Grup Mülakatları: 10 Haziran-28 Haziran 2019



Kişilik Envanteri: 3-4 Temmuz 2019



Birebir mülakatlar: 15 Temmuz-26 Temmuz 2019





Çalışma alanları nereler olacak?



1.İnsan Kaynakları ve Destek Üniteleri: Eğitim Başkanlığı, İstihdam Başkanlığı, Personel Yönetimi Başkanlığı, Sosyal ve İdari İşler Başkanlığı, Uçuş Eğitim Başkanlığı



3.Mali: Finans Başkanlığı, Genel Satınalma Başkanlığı, Muhasebe ve Mali Kontrol Başkanlığı,



4. Operasyon: Entegre Operasyon Knotrol Başkanlığı, Güvenlik Başkanlığı, Kurumsal Emniyet Başkanlığı, Yer İşletme Başkanlığı, Uçuş İşletme Başkanlığı,



5.Planlama: Ekip Planlama Başkanlığı, Gelir Yönetim Başkanlığı, İkram ve Uçak İçi Üürünler Başkanlığı, Üretim Planlama Başkanlığı,



6.Pazarlama Satış: Kurumsal İletişim Başkanlığı, Kurumsal Pazarlama ve Dağıtım Kanalları Başkanlığı, Pazarlama Başkanlığı, Satış Başkanlığı,



7.Turkish Cargo: Kargo Operasyon Başkanlığı, Kargo Pazarlama Başkanlığı, Kargo Satış Başkanlığı



THY'nin ilanına başvuru şartları şöyle:



"Tercihlerin ve kişilik envanteri sonucun dikkate alınarak yetkinliklerine uygun ünitede değerlendirileceksinÜniversitelerin lisans, son sınıf, yeni mezun veya yüksek lisans öğrencileri, yeni mezunlar için mezuniyet tarihi üzerinden 2 yıl geçmemesi gerekiyor. Yüksek lisans öğrencileri için mezuniyet tarihi üzerinden 3 yıl geçmemesi gerekiyor. İyi derecede İngilizce bilenler, Gelişimine önem veren, yeni ve uygulanabilir fikirler üretebilen, takım çalışmasına yatkın olan herkes başvurabilir."



THY başvuruya kabul edileceklere imkanları şöyle sıraladı:



"Türk Hava Yolları, çalışanlarına önemli sosyal olanaklar sağlar. Geniş bir bölgeye yayılmış servis ağı, yemek, özel sağlık sigortası, çalışan aileleri için sunulan özel sağlık sigortası indirimleri, doğum, emzirme, ölüm, evlenme yardımları, çocuklu kadın çalışanlar için kreş imkânı ya da yardımı, ücretsiz ve indirimli yurt içi/yurt dışı uçuş imkânları, vize kolaylığı, tüm dünyada anlaşmalı konaklama olanakları söz konusu hizmetler arasında yer alır."