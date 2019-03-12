Bir süredir merakla beklenen 23. dönem POMEM sınav sonuçları erişime açıldı. Şimdi binlerce aday Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığınca açıklanan POMEM sınav sonuçlarıyla ilgili bilgi edinmek istiyor. İşte POMEM 23. dönem sınav sonuçları sorgulama işlemi...

POMEM 23. DÖNEM SINAV SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, erkek ve kadın polis memuru adayı öğrenci alımı için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan 23. dönem POMEM giriş sınavı sonuçları belli oldu.

POMEM 23. DÖNEM SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Sınavı asıl olarak kazanan adayların intibak eğitiminin başlayacağı 18 Mart 2019 günü saat 17.00'ye kadar planlandıkları POMEM'lerde hazır bulunmaları gerekiyor.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA

"Asıl olarak sınavı kazanan adayların POMEM'e geçici kaydı sırasında eksik belge getiren, intibak eğitimi için bildirilen günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, intibak eğitimi sırasında kendi isteği ile eğitim merkezinden ayrılan veya ilgili mevzuat gereği POMEM öğrencisi olamayacakları sağlık kurulu raporu ile tespit edilen adayların yerine, puan sırasına göre yedek adaylar çağrılacaktır.

Adaylar, sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğünün https://www.egm.gov.tr internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının http://www.pa.edu.tr internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifrelerini girerek öğrenebileceklerdir.

Bu açıklama, Polis Akademisi Başkanlığı POMEM Giriş Yönetmeliği hükümleri uyarınca adaylara tebliğ niteliğinde olup, sınav sonuçları hakkında ayrıca açıklama ve adayların kendilerine yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Asıl olarak başarılı olan adaylar, intibak eğitiminin başlayacağı 18 Mart 2019 günü saat 17:00'a kadar planlandıkları POMEM'lerde hazır bulunmaları gerekmektedir."