PÖH Polis Özel Harekat mesleği binlerce gencin hayallerini süslemektedir. Kadın, erkek her yıl PÖH olmak için binlerce kişi başvurmaktadır. Haliyle bu yoğun ilgi internette PÖH nedir nasıl girilir? PÖH başvuru koşulları? Gibi soruları da beraberinde getirmiştir. Peki Polis Özel Harekat (PÖH) nasıl olunur? 2019 PÖH başvuru şartları nelerdir? 2019 yılında PÖH alımı için net bir bilgi henüz yok fakat 10 bin civarında PÖH alımının olmasını bekliyoruz.

2019 PÖH ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

2019 yılında PÖH alımı olup olmayacağı konusunda kesin bir bilgi yok. Ancak önümüzdeki yıl 35 bin polis alımı yapılacak. PAEM ile POMEM 'i düştüğümüzde POMEM alımı için 30 binlik alım kalıyor. Bu alımda da 20 bin polis memuru , 10 bin PÖH alımı olması bekleniyor.

PÖH yaş şartı kaçtır?

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olanlar Polis Özel Harekat başvurusunda bulunabilirler.

2017 PÖH Yaş Şartı: 31 Aralık 1990 ve sonrasında doğanlar, 18 yaşını tamamlamış olmak şartıyla Polis Özel Harekat alımlarına başvurabilirler.

2018 PÖH Yaş Şartı: 31 Aralık 1991 ve sonrasında doğanlar, 18 yaşını tamamlamış olmak şartıyla Polis Özel Harekat alımlarına başvurabilirler.

ÖZEL HAREKATÇI NASIL OLUNUR?

Öncelikle polis olabilmek için Polis Meslek Yüksekokulu yani PMYO'na katılmanız gerekmektedir. Lise ve dengi bir okuldan mezun olan bunun yanında gerekli başvuru şartlarını sağlayan kimseler alım olduğu sürece PMYO okuyabilmektedir. Daha sonra ise aynı tıpta olduğu gibi polislik mesleğinde de branş seçebilir ve o alana yönelebilirsiniz. Özel harekat polisi olmak için iki farklı yöntem bulunmaktadır. PMYO öğrencisi iken seçiminizi özel harekat polisi olmak istiyorum şeklinde yapabilir ya da kadrodayken ve başka bir birimde görev yapmakta iken gerekli şartları sağlamanız durumunda müracaatınızı polis özel harekat olmak istiyorum şeklinde belirtmeniz durumlarında özel harekatçı olabilirsiniz. Peki ama nasıl? Öncelikle 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile özel harekat polisi olma şartlarında bazı değişikliklere gidildiğini belirtmek isteriz.