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  • 11.03.2019 16:37
  • Son Güncelleme: 11.03.2019 16:37

'dan 13 ilde lise mezunu 4156 kişiye iş müjdesi! İŞKUR TYP ilanı başvuru şartları neler?

binlerce kişiye istihdam fırsatı yaratmaya devam ediyor. İŞKUR internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanlarda 13 ilde 4156 TYP personeli alınacağı duyuruldu. Bu haber üzerine iş arayan vatandaşlar İŞKUR TYP ilanı başvuru şartları neler? İŞKUR TYP ilanına nasıl başvurulur? na kimler başvurabilir? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte İŞKUR TYP ilanları ile ilgili detaylar...

İŞKUR 13 ilde istihdam edilmek üzere Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 4156 temizlik ve çevre düzenleme personeli alınacağını duyurdu. İŞKUR'un bu duyurusunun ardından birçok vatandaş TYP ilanları ile ilgili arama yapmaya başladı. İŞKUR'un en çok ilgi gören ilanlarından olan TYP personel alım ilanlarına başvuru yapacak adaylarda bazı şartlar aranıyor. Peki İŞKUR TYP ilanı başvuru şartları neler? İŞKUR TYP ilanına nasıl başvurulur? İŞKUR TYP ilanlarına kimler başvurabilir? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte İŞKUR TYP ilanları ile ilgili detaylar...

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