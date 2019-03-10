MEB EKYS için hazırlıklar sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) ilk defa sınav listesine aldığı Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2019-MEB-EKYS) için başvuru süreci devam ediyor. Sınava katılmak isteyen adaylardan başvurularını henüz yapamayanların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, Müdür yardımcılığı başvuru ne zaman bitiyor? 2019 MEB EKYS sınavı ne zaman? Sınava kimler girebilir? İşte konu ile ilgili detaylar...

MÜDÜR YARDIMCILIĞI BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, 2019 MEB EKYS için başvurular 11 Mart Pazartesi günü sona erecek.

Başvurular ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.

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SINAVA KİMLER KATILABİLİR?

Sınava başvuracak adayların Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmaları gerekmektedir. Bu şartı taşımayan adayların başvuruları sistem tarafından engellenecek.

SINAV NE ZAMAN?

MEB'in yayınladığı duyuruya göre, sınav 21 Nisan 2019 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise ÖSYM'ce belirlenerek duyurulacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylara cevaplamaları için 150 dakika verilecek.

SINAV KONULARI NELER?

Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:

a) Genel kültür ve genel yetenek: %35

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: %10

c) Değerler eğitimi: %5

d) Eğitim ve öğretimde etik: %5

e) Eğitim bilimleri: %3