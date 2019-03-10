80. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik 80. Temel Eğitimi Sınavı ve Özel Güvenlik 56. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın sonuçları merak ediliyor. Sınava katılan adaylar sonuçlar için heyecan içinde. Peki, 2019 Özel Güvenlik sınav sonuçları nereden öğrenilir? 80. ÖGG sonuçları nasıl görüntülenir? İşe konu ile ilgili detaylar...

80. ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Merakla beklenen sonuçlar Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına http://www.ozelguvenlik.pol.tr/ internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarasıve sınav numarasını girerek öğrenebilecek.

80. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

56. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

SINAVA İTİRAZ NASIL OLACAK?

Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Adaylar, sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz sonuçlarını Başkanlığın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıca Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden de ilan edilecektir.

Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.