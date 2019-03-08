Bekçi alımı müracaatının ne vakit yapılacağı merak ediliyor. Bekçi alımı başvuru şartları ve formu araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde 8 bin bekçi alımı müjdesi, İçişleri Bakanı Süleyman asil tarafınca yapılmıştı. Bakan asil alımlar için Mart ayını işaret etmişti. Mart ayının gelmesi ile birlikte gözler Polis Akademisi'ne çevrili. Yurttaşlar, müracaatlarını Polis Akademisi web sitesi (pa.edu.tr) vasıtasıyla yayımlanacak ekran üzerinden gerçekleştirecekler. Henüz alımların hangi tarihte gerçekleştirileceği ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU FORMU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kurum tarafından 4 Mart tarihinde yapılan açıklamada, "772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 8.000 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI İÇİN AÇIKLAMA YAPILDI MI?

8 bin bekçi alımının mart ayında yapılacağının duyurulmasının ardından herhangi bir kesin tarih açıklaması gelmedi. Söz konusu istihdam hakkında, önümüzdeki günlerde gelişme olabileceği tahmin ediliyor. Başvuru tarihini merakla bekleyen adaylar için geri sayım başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan duyuruya göre Mart ayında 8 bin bekçi alımı olacak. 2019 Bekçi alımı için başvuru tarihi ve şartları, Polis Akademisinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden duyurulacak

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Önceki alımlarda çarşı ve mahalle bekçisi olacaklarda istenen şartlar şöyleydi:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlkokulu bitirmiş olmak,

c) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

d) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

e) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

g) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

ğ) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

h) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

ı) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitimkurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

l) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

m) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

(2) Birinci fıkranın

(b) bendinde belirtilen eğitim düzeyi için gerektiğinde İçişleri Bakanlığınca üst sınır belirlenebilir.

Bekçi çalışma saatleri

Türkiye geneli çarşı ve mahalle bekçilerinin genel olarak akşam saat: 18.00 - 19.00 itibari ile göreve başladığı ve 12 saat boyunca sabah: 06.00 - 07.00 surlarına kadar çalıştığı belirtildi. Ancak bu saatlerin çalışılan yere göre değişiklik gösterdiği ifade ediliyor. Gündüz çalışmayan bekçiler,

akşam üstü göreve başlamasıyla, gece boyunca çalışır ve sabah saatlerinde güneşin aydınlanması ile de görevini bitirir.

Çarşı ve Mahalle bekçisi ne kadar maaş alıyor?

Çarşı ve mahalle bekçisi olmak isteyen adayların bu meslek içerisindeki maaş durumu da kendileri için ayrıca önemlidir. Çarşı ve mahalle bekçisinin 2017 yılı itibari ile maaşlarının ortalama 2700 tl civarında olduğu söylenmektedir. Bekçilerin maaşları eş ve çocuk durumuna göre değişmektedir. Bizim bahsetmiş olduğumuz rakam şuanda yeni işe başlamış bekçinin maaşıdır. Bekçilerin bu maaşına eş ve çocuk yardımı da ekleyecek olursak ortalama olarak 3000 tl civarında bir maaş aldıklarını belirtebiliriz.