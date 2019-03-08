2 Aralık 2018 tarihinde yapılan ÖGG sonuçları bugün açıklanıyor Emniyet Genel Müdürlüğü net tarihi açıkladı. 80. ÖGG imtihan sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu merak konusu oldu. Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı'nın, 80.ÖGG neticelerini bugün açıklaması umut ediliyor. İşte, 80. ÖGG imtihan sonuçları hakkında bazı bilgiler. Ayrıca Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir. Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve minimum lise mezunu olmak şartı aranmaktadır. Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir. Bunun haricinde bay adaylar benzer biçimde hanımefendiler da özel güvenlik görevlisi olarak çalışabilirler.

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANIR

Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 17 Şubat tarihinde gerçekleştirilen 80. ÖGG sınav sonuçları, herhangi bir aksilik olmaması halinde bugün öğle saatlerinde saat 13.00 gibi adayların erişimine açılacak. Sonuçların açıklanma saat ve tarihi, Özel Güvenlik Daire Başkanlığının yoğunluk durumuna göre daha erken veya daha geç olabilecek.

Özel güvenlik görevlisi olma şartları nelerdir?

Öncelikle özel güvenlik görevlisi olmak için sağlamanız gereken belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartları sağlayan kişiler özel güvenlik görevlisi olmak için başvuru yapabilirler. Peki nedir bu şartlar?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir. Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır. Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir. Bunun dışında bay adaylar gibi bayanlar da özel güvenlik görevlisi olarak çalışabilirler.

Özel güvenlik görevlisi nasıl olunur?

Özel güvenlik görevlisi olmak için ilinizde bulunan sertifika vermeye yetkili olan kurumlardan silahlı veya silahsız olmak üzere eğitim almanız gerekmektedir. Bunun akabinde her sene Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmekte olan ÖGG sınavına katılıp başarılı olmalısınız. Bu sınav her sene 6 kez yapılmaktadır ve başarılı sayılmak için de en az 60 puan almanız gerekmektedir. Şayet ilk girişinizde sınavı kazanamadıysanız da birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcı ödenerek katılınabilir. Öncelikle silahlı ve silahsız olmak üzere iki çeşit özel güvenlikçi bulunmaktadır. Bu ikisi için de aranan şartlar ve adaylardan istenilen belgeler farklıdır. Bu belgelerin neler olduğuna aynı zamanda sertifika hakkında daha çok bilgi vermiş olduğumuz silahlı silahsız özel güvenlik sertifikası nasıl nereden alınır yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Silahlı temel eğitim süresi 120 saattir. 15 gün temel dersler+ 3 gün silah dersi ( 2 gün teorik eğitim ve 1 gün poligonda 25 mermi atış eğitimi) olmak üzere toplam 18 iş günüdür.

Silahsız temel eğitim alanlar 100 saattir. (15 gün) Eğitimlere katılmak mecburidir. Mazeretsiz %10 D/S (100 saatin 10 saati), mazeretli %30 D/S (100 saatin 10 saati) devamsızlık hakkınız mevcuttur.

Özel güvenlik görevlisi çalışma alanları, iş olanakları

Özel güvenlik görevlileri sitelerde, hastanelerde, konser, tiyatro gibi çeşitli etkinliklerde, okullarda, bankalarda ve daha çok sayıda yerde çalışma imkanı bulunmaktadır. Özel güvenlik görevlilerinin çalışma alanları oldukça fazla ve bu doğrultuda da ihtiyaç oldukça fazladır.

Bunların dışında özel güvenlik görevlisi mesleği hakkında sıkça sorulan sorular bulunmaktadır. Bu sorulara ve yanıtlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Sizlerin de meslek hakkında sorusu bulunuyorsa yorum bölümümüzden bu sorularınızı dile getirebilirsiniz.

Özel güvenlik görevlileri partiye üye olabilir mi?

Özel güvenlik görevlilerinin herhangi bir siyasi partiye üye olmalarına engel bir durum söz konusu değildir.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN GÖREVLERİ, YETKİLERİ VE SORUMLULUKLARI NELERDİR?

Koruma ve güvenliği sağlamış oldukları alanlara girmek isteyen kişileri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üst aramasını gerçekleştirme, eşyalarını ise X-ray gibi çeşitli güvenlik sistemlerinden geçirme,

Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri gibi etkinliklerde kimlik kontrolü yapma,

Görev alanında haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı olan kişileri yakalama,

Yangın, deprem gibi çeşitli afet durumlarında görev alanında bulunan iş yeri ve konutlara girme,

Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanet alma

Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52. maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma,

Gibi görev yetki ve sorumluluklara sahiptir

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Öncelikle özel güvenlik görevlisi olmak için sağlamanız gereken belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartları sağlayan kişiler özel güvenlik görevlisi olmak için başvuru yapabilirler.

PEKİ, NEDİR BU ŞARTLAR?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir. Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır. Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir. Bunun dışında bay adaylar gibi bayanlar da özel güvenlik görevlisi olarak çalışabilirler.