Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Eleq tarafından yapılan açıklamada, "Merhabalar sevgili eleqseverler, ünlü ressam Salvador Dali'yi duymuşsunuzdur. Hatta eserlerinden birine kulak aşinalığınız olmuştur muhakkak. Peki hangi ünlü eserinde, eriyen saatler resmedilmiştir bilen var mı?" denildi. Salvador Dali'nin hangi eserinde eriyen saatler resmedilmiştir? İşte 7 Mart Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (7 MART 2019)

Soru: Salvador Dali'nin hangi eserinde eriyen saatler resmedilmiştir?

Cevap: BELLEĞİN AZMİ

Eriyen Saatler olarak bilinen eserin orijinal adı Belleğin Azmi'dir. Bu eseri incelemeden önce nasıl çizildiğine de bakmak gerekir; Salvador Dali 1931 yılında 27 yaşındayken resmin arka planında gözüken Port Lligat manzarası üzerinde çalışmaktadır fakat bu manzara resmini tamamlamakta zorlanmaktadır. Bir gün dışarıda otururken Camambert peynirinin eridiğini fark eder ve bu görüntü üzerinde yoğunlaşır. Eriyen peynir Dali'de şiddetli baş ağrılarına yol açar ve sıkıntılı bir ruh haline bürünerek halüsinasyon yaşar. Yaşadığı halüsinasyon sayesinde de resimdeki eriyen saatleri tasarlamaya karar verir ve çizdiği manzara üzerinde çalışmalarını yapar. Bu eserden sonra Dali'nin pek çok eserinde de halüsinasyon ögeleri ortaya çıkmaya başlar ve kendine özgün çizgileri, sanat anlayışı bu eserle birlikte gelişmeye başlar.