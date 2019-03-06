Gündemin merakla beklenen ilanlarından olan Jandarma Astsubay ve Uzman Erbaş alımına dair tüm detaylara, Jandarma Uzman Erbaş başvuru şartlarına, başvuru tarihlerine ve bilinmesi ihtiyaç duyulan öteki tüm başlıklarına haberimizden ulaşabilirsiniz. 2019 yılı için Jandarma astsubay uzman erbaş alımı başvuruları 25 Şubat 2019 ile 13 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tüm detaylar haberimizde.

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Söz konusu ilana başvuru yapacak olan adaylar başvurularını 25 Şubat 2019 ile 13 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. İlana başvuru yapacak olan adaylar başvurularını "www.jandarma.gov.tr, www.sahilguvenlik.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr adreslerinde" yayımlanan 2019 yılı "2019 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu" ile beraber "2019 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu" içerisinde yer aldığı şekilde gerçekleştireceklerdir.

Adaylar belirtilen başvuru tarihleri içerisinde "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" ekranı üzerinden internet aracılığıyla (online) olarak yapmak suretiyle başvurularını gerçekleştireceklerdir.

Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları zorunlu olarak açıklandı ve başvuru kılavuzunda bulunan eğitim seviyelerinden mezun olmak gerekiyor. Bunun yanı sıra ilana başvuru yapacak olan adayların bazı şartlara haiz olmaları gerekmektedir. Bu şartlara haiz olmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Buna göre adayların mezun olunan okullar eğer yurtdışında bulunuyor ise YÖK denklik usul ve esaslarına göre başvurular alınacak. Mezun olmadıysanız dâhil 26 Ağustos 2019 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olunması gerekiyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

a. Ön başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresleri ile, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden eDevlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. Gnternet ortamı dıGında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların "Başvuru Kılavuzunun" tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir.

c. Başvurular, 25 Şubat 2019 günü başlayıp, 13 Mart 2019 günü saat 23:59'da sona erecektir.

ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi BaGkanlığı Personel Temin Sistemi'ne eDevlet kapısı üzerinden e-devlet Gifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b. Başvuru Kılavuzlarında belirtilen öğrenim programlardan mezun olmak, bunlara denkliği

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya kayıt tarihi olarak belirlenen 26 Ağustos 2019 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak.

c. Jandarma Genel Komutanlığı için Lisans veya ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya 26 Ağustos 2019 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlular), lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre otuz iki (32) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1987 ve sonrası doğumlular), ç. Sahil Güvenlik Komutanlığı için ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya 26 Ağustos 2019 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 1/2 müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlular),

d. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

e. www.jandarma.gov.tr, www.sahilguvenlik.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan "2019 Yılı J.Gn.K.lığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu" ve "2019 Yılı S.G.K.lığı Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu"nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

a. Ön başvurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden ulaşılabilecek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile 25 Şubat - 13 Mart 2019 tarihleri arasında giriş yapılacaktır.

b. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular www.jandarma.gov.tr, www.sahilguvenlik.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adreslerinden ilan edilecektir.

c. Başvuru kılavuzları okunmadan, internet ortamında başvuru yapılmamalıdır. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.