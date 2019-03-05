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  • 05.03.2019 14:00
  • Son Güncelleme: 05.03.2019 14:00

'dan ilkokul mezunu yüzlerce kişiye iş müjdesi! İŞKUR güvenlik personeli alım ilanına başvuru şartları neler?

2019 yılında 2 milyon kişiye istihdam imkanı yaratmak için çalışmalarını sürdürürken, yüzlerce ilkokul mezunu güvenlik görevlisi için alım ilanı yayınladı. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanda başvuru için en az ilkokul mezunu olma şartı aranıyor. Peki İŞKUR personel alım ilanlarına nasıl başvurulur? İŞKUR güvenlik görevlisi alım ilanı başvuru şartları neler? İŞKUR güvenlik görevlisi alım ilanına kimler başvurabilir? İşte detaylar...

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar ile personel alımları hız kesmeden sürüyor. Hem kamu hem de özel sektör ilanları ile binlerce iş arayan vatandaş istihdam edilirken, personel arayan iş yeri sahipleri de güvenli bir şekilde personel bulmuş oluyor. Son yayınlanan ilanlarla birlikte İŞKUR üzerinden yüzlerce güvenlik görevlisi alınacağı duyuruldu. Peki İŞKUR güvenlik görevlisi alım ilanı başvuru şartları neler? İŞKUR güvenlik görevlisi alım ilanına nasıl başvurulur? İşte İŞKUR'daki güvenlik görevlisi personel alım ilanı ile ilgili detaylar...

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