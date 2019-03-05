İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar ile personel alımları hız kesmeden sürüyor. Hem kamu hem de özel sektör ilanları ile binlerce iş arayan vatandaş istihdam edilirken, personel arayan iş yeri sahipleri de güvenli bir şekilde personel bulmuş oluyor. Son yayınlanan ilanlarla birlikte İŞKUR üzerinden yüzlerce güvenlik görevlisi alınacağı duyuruldu. Peki İŞKUR güvenlik görevlisi alım ilanı başvuru şartları neler? İŞKUR güvenlik görevlisi alım ilanına nasıl başvurulur? İşte İŞKUR'daki güvenlik görevlisi personel alım ilanı ile ilgili detaylar...