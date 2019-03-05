Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirdiği 3 bin 243 personel alımı için başvuruların ardından 27 Şubat'ta kura çekimi yapıldı. Başvuru sahiplerinin merakla bekledikleri kura sonuçları bugün açıklandı. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı kura çekimi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Adaylardan istenen belgeler neler? İşte 2019 GSB kura çekimi sonuçları listesi...
GSB KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açılan kura sonuçları için adaylar merak içinde. Adaylar, http://tercihler.gsb.gov.tr/ internet adresi üzerinden söz konusu alım ile ilgili başlığa tıkladıktan sonra sayfanın en altında yer alan "Kura sonucunu görmek istediğiniz ili seçiniz" başlığı altından kura sonucunu görüntüleyebilecekler.
Konu ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden şu açıklama yapıldı;
"Bakanlığımıza bağlı il müdürlüklerinde (ilçeler dahil) çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu, 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve 19/09/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 11-15 Şubat 2019 tarihleri arasında açık iş ilanlarına adaylar tarafından başvuru işlemleri tamamlanmış olup 27 Şubat 2019 tarihinde de kura çekimi yapılmıştır.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve noter huzurunda çekilen kura sonuçları ekte yer almakta olup kura çekimi sonucu sözlü sınava girmeye hak kazanan asıl adaylar 15 Mart 2019 tarihine kadar başvuru yaptıkları meslek koluna ilişkin aşağıda belirtilen belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir." denildi.
|
MESLEK KOLLARI
|
İSTENİLEN EVRAKLAR
|
Temizlik Görevlisi
|
En az İlköğretim diploması,
|
Cankurtaran
|
En az İlköğretim diploması, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunca verilmiş en az bronz cankurtaran belgesi,
|
Mekaniker (Pedallı Araçlar)
|
En az İlköğretim diploması, Türkiye Bisiklet Federasyonunca verilmiş teknik eleman belgesi,
|
Otobüs Kaptanı (Şoförü)
|
En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) diploması, D sınıfı ehliyet, en az SRC 2 ve SRC 4 belgesi,
|
Aşçı Yardımcısı
|
En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) diploması, aşçılık yardımcılığı kalfalık belgesi ve MEB onaylı hijyen belgesi,
|
Aşçı
|
En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) diploması, aşçılık usta öğreticilik belgesi ve MEB onaylı hijyen belgesi,
|
Elektrik Tesisatçısı (Bina)
|
En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) diploması, ilgili alandan ustalık veya kalfalık belgesi,
|
Güvenlik Görevlisi
|
En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) diploması, özel güvenlik elemanı sertifikası,
|
Havuz Suyu Operatörü
|
En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) diploması, MEB onaylı havuz suyu operatörü sertifikası,
|
Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı
|
En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) diploması, ilgili alandan ustalık veya kalfalık belgesi ve MEB onaylı doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi belgesi,
|
Garson (Servis Elemanı)
|
En az Ortaöğretim (Meslek Lisesi) ilgili bölüm diploması,
|
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)
|
En az Ortaöğretim (Meslek Lisesi) ilgili bölüm diploması,
|
Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni
|
En az Ortaöğretim (Meslek Lisesi) ilgili bölüm diploması,
|
Makine Teknikeri
|
Üniversitelerin (Ön Lisans) Makine - Motor - Mekatronik bölüm diploması,
|
Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri
|
Üniversitelerin (Ön Lisans) ilgili bölüm diploması,
|
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri
|
Üniversitelerin (Ön Lisans) çim alan tesisi ve yönetimi programı bölüm diploması,
|
Gençlik Lideri
|
Ön Lisans diploması, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü onaylı gençlik liderliği belgesi,
|
Gençlik Lideri
|
Lisans diploması, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü onaylı gençlik liderliği belgesi,
|
Muhasebeci
|
İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler lisans diploması,
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