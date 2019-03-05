Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı il müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere 3 bin 243 personel alımı için kura çekimi tamamlandı. 11-15 Şubat'ta başvuru yapan adayların kura çekimi 27 Şubat'ta gerçekleştirilmişti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, kura çekimi sonuçlarının açıklandığı ve hak kazanan asıl adayların 15 Mart'a kadar istenen belgeleri teslim etmeleri bildirildi. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı kura çekimi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Adaylardan istenen belgeler neler? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden kura sonuçları görülebiliyor. Adaylar kura sonuçlarını, http://tercihler.gsb.gov.tr/2019-SurekliIsciAlimiKuraCekimiSonuclari/ linki üzerinden öğrenebilecek. Sonuçlar, bu sayfanın en alt kısmında görülebiliyor.

KURA SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER NELER?

Temizlik Görevlisi En az İlköğretim diploması,

Cankurtaran En az İlköğretim diploması, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunca verilmiş en az bronz cankurtaran belgesi,

Mekaniker (Pedallı Araçlar) En az İlköğretim diploması, Türkiye Bisiklet Federasyonunca verilmiş teknik eleman belgesi,

Otobüs Kaptanı (Şoförü) En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) diploması, D sınıfı ehliyet, en az SRC 2 ve SRC 4 belgesi,

Aşçı Yardımcısı En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) diploması, aşçılık yardımcılığı kalfalık belgesi ve MEB onaylı hijyen belgesi,

Aşçı En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) diploması, aşçılık usta öğreticilik belgesi ve MEB onaylı hijyen belgesi,

Elektrik Tesisatçısı (Bina) En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) diploması, ilgili alandan ustalık veya kalfalık belgesi,

Güvenlik Görevlisi En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) diploması, özel güvenlik elemanı sertifikası,

Havuz Suyu Operatörü En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) diploması, MEB onaylı havuz suyu operatörü sertifikası,

Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) diploması, ilgili alandan ustalık veya kalfalık belgesi ve MEB onaylı doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi belgesi,

Garson (Servis Elemanı) En az Ortaöğretim (Meslek Lisesi) ilgili bölüm diploması,

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) En az Ortaöğretim (Meslek Lisesi) ilgili bölüm diploması,

Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni En az Ortaöğretim (Meslek Lisesi) ilgili bölüm diploması,

Makine Teknikeri Üniversitelerin (Ön Lisans) Makine - Motor - Mekatronik bölüm diploması,

Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri Üniversitelerin (Ön Lisans) ilgili bölüm diploması,

Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri Üniversitelerin (Ön Lisans) çim alan tesisi ve yönetimi programı bölüm diploması,

Gençlik Lideri Ön Lisans diploması, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü onaylı gençlik liderliği belgesi,

Gençlik Lideri Lisans diploması, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü onaylı gençlik liderliği belgesi,

Muhasebeci İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler lisans diploması,