Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 3 bin 243 işçi alımı yapılıyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından kura çekimi işlemleri 27 Şubat'ta yapıldı. Kura sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekleyen vatandaşlar, internet üzerinden aramalarını sürdürüyor. Peki, İŞKUR Gençlik ve Spor Bakanlığı kura çekimi sonuçları açıklandı mı? 2019 İŞKUR işçi alımı kura sonuçları listesi yayınlandı mı? Konu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz..

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 bin 243 işçi alımı için kura çekimi 27 Şubat'ta yapıldı. Adaylar kura sonuçları heyecanla bekliyor. Ancak kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bir bilgi bulunmazken, konu ile ilgili bakanlık açıklama yapdıl.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada;

"Bakanlığımızca istihdam edilecek sürekli işçi alımına dair noter kura sonuçları konusunda herhangi bir duyuru bulunmamaktadır. İlerleyen günlerde noter kura sonuçları kurumumuza iletildiği tarihte Bakanlığımız resmî internet sitesinde ilan edilecektir." denildi.