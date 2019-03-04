2019 Mart ayı son dakika KPSS şartsız sınavsız personel memur alım başvuru şartları

2019 Mart ayı ile birlikte yeni iş ilanları da ortaya çıkmaya başladı. Mart ayı içerisinde farklı kurumlar on binlerce memur personel alımı yapacak. Haberimizde alım yapacak kurumları ve başvuru şartları hakkında bilgileri sizlerle buluşturuyoruz. İş alım ilanlarına göre, belediyeler, Üniversiteler, Bakanlıklar, Başkanlıklar ve kamu kurumları alım yapacak. Buna göre, Jandarma genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Adalet bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kara kuvvetleri Komutanlığı, Tarım ve Kredi Kooperatifleri, Dışişleri Bakanlığı, TCDD, Kulp Belediyesi, Merkez bankası, TEDAŞ, Diyarbakır belediyesi, Kamu Gözetimi Kurumu, Enerji ve Piyasalar Düzenleme Kurumu, senir belediyesi gibi kurumlar alım yapacak.