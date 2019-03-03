23. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

Polis olma hayaliyle POMEM sınavlarına giren birçok aday 23. dönem mülakat sonuçlarını büyük bir heyecanla bekliyor. Adaylar şimdi yapılacak resmi duyuruyla ilgili internette araştırma yapıyor. Peki, sınava giren adayların merakla beklediği 23. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 23. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

23. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23. Dönem POMEM mülakat sınavına katılan adaylar büyük bir heyecanla sonuçları bekliyor. Adaylar bekleyişini sürdürürken, konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Sonuçların ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor.

10 BİN ÖĞRENCİ ADAYI ALINACAK

POMEM 23. dönem için bini kadın olmak üzere, 10 bin öğrenci adayı alınacak. Belirlenecek polis memuru adaylarının, 7 bin 200'ü erkek, 800'ü kadın lisans mezunu öğrencilerden, bin 800'ü erkek, 200'ü kadın ön lisans mezunu öğrencilerden oluşacak.

SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL İLAN EDİLECEK?

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamı olacak. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

POMEM NEDİR?

POMEM, Polis Meslek Eğitim Merkezi olan polis yetiştirme kurumunun kısaltılmış ismidir. 6 ay ve üzeri eğitim veren üniformalı ve yatılı polis okuludur. Bu okuldaki öğrencilerin tüm ihtiyaçları ve harçlıkları eğitimleri boyunca devlet tarafından karşılanmaktadır. Pomem diğer yatılı okullarda olduğu gibi eğitiminiz sırasında ev iznine çıkmanıza olanak tanır. Sosyal aktivitelere katılır, resmi ve dini tatillerde izinli sayılırsınız. Bu kurumdan mezun olduktan sonra polis unvanını alır ve Polis Teşkilatı bünyesinde hizmet edersiniz.