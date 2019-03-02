Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 1000 personel alımı yapıyor. İşçi alımı için yayınlanan ilanda Zonguldak'ta 700, Bartın'da 200 ve Karabük'te 100 işçi alımı yapılacağı bildirilmişti. Başvuru yapan adaylar kura sonuçları için bekleyişini sürdürüyor. Peki, Türkiye Taşkömürü kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TTK işçi alımı kura sonuçları için liste yayınlandı mı? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

TTK KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre kura çekimi 02-03 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacak.

Zonguldak'ta yapılacak 700 kişilik personel alımı için kura çekilişi 02-03 Mart tarihlerinde saat 10.00'da başlayacak. Kura çekilişi Zonguldak Site (Bahçelievler) Spor salonunda gerçekleşecek.

Bartın'da yapılacak 200 kişilik personel alımı için kura çekilişi 02-03 Mart tarihlerinde saat 10.00'da başlayacak. Kura çekilişi Bartın Kültür Merkezinde gerçekleşecek.

Karabük'te yapılacak 100 kişilik personel alımı için kura çekilişi 02-03 Mart tarihlerinde saat 10.00'da başlayacak. Kura çekilişi Karabük Nikah salonunda gerçekleşecek.

Kura sonuçları, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun resmi internet adresi üzerinden yayınlanacak. Kura sonuçları açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU'NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asıl olarak belirlenen adaylar için Türkiye Taşkömürü Kurumu bir açıklama yaptı. İşte o açıklamda;

"Kura çekimi sonucunda ASIL olarak belirlenen adaylar; Kurumumuzca sevk edilecekleri hastaneler tarafından TTK Beden Gücü Yönergesinin hükümlerine göre yapılacak olan sağlık muayeneleri sonucunda alacakları "Yeraltında pano-ayak üretim işçiliği sanatında çalışır" kararlı İlk İşe Giriş Sağlık Raporlarını almalarına müteakip işe başlatılacak olup, "çalışır" kararı alamayan adayların yerine ise YEDEK adaylar sıra ile çağrılarak hastaneye sevk edileceklerdir."