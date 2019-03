Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) alınacak 1000 işçi alımı için kura çekimi gerçekleştirildi. Kura sırasında büyük heyecan yaşandı. İlk etapta alınacak 1000 işçi için Zonguldak'a 700, Karabük'e 200, Bartın'a 100 kontenjan ayrıldı. İşçi alımı için 35 bin 770 iş başvurusu yapıldı. Kura çekimi sonuçları için adaylar heyecan içinde. Peki, TTK kura çekimi sonuçları açıklandı mı? TTK kura sonuçları listesi yayınlandı mı? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

TTK KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TTK kura çekimi 02-03 Mart'ta yapılacak.

Zonguldak'ta yapılacak 700 kişilik personel alımı için kura çekilişi 02-03 Mart tarihlerinde saat 10.00'da başlayacak. Kura çekilişi Zonguldak Site (Bahçelievler) Spor salonunda gerçekleşecek.

Bartın'da yapılacak 200 kişilik personel alımı için kura çekilişi 02-03 Mart tarihlerinde saat 10.00'da başlayacak. Kura çekilişi Bartın Kültür Merkezinde gerçekleşecek.

Karabük'te yapılacak 100 kişilik personel alımı için kura çekilişi 02-03 Mart tarihlerinde saat 10.00'da başlayacak. Kura çekilişi Karabük Nikah salonunda gerçekleşecek.

Kura sonuçları, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun resmi internet adresi üzerinden yayınlanacak. Kura sonuçları açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU'NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asıl olarak belirlenen adaylar için Türkiye Taşkömürü Kurumu bir açıklama yaptı. İşte o açıklamda;

"Kura çekimi sonucunda ASIL olarak belirlenen adaylar; Kurumumuzca sevk edilecekleri hastaneler tarafından TTK Beden Gücü Yönergesinin hükümlerine göre yapılacak olan sağlık muayeneleri sonucunda alacakları "Yeraltında pano-ayak üretim işçiliği sanatında çalışır" kararlı İlk İşe Giriş Sağlık Raporlarını almalarına müteakip işe başlatılacak olup, "çalışır" kararı alamayan adayların yerine ise YEDEK adaylar sıra ile çağrılarak hastaneye sevk edileceklerdir."

İKİNCİ AŞAMADA 500 İŞÇİ ALINACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Zonguldak mitinginde TTK'ya ilk etapta 1000, ikinci etapta 500 olmak üzere toplam 1500 yer altı üretim işçisi alımı sözü verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar sonunda ilk etapta alınacak 1000 işçi için Zonguldak'a 700, Karabük'e 200, Bartın'a 100 kontenjan ayrıldı. İş-Kur aracılığıyla 12-18 Şubat arasında başvurular alınırken, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te çalışacak maden işçileri için toplam 35 bin 770 iş başvurusu yapıldı.

Bugün 3 ilde noter huzurunda kura çekilişi gerçekleştirildi. Zonguldak'ta Site Spor Salonu'nda gerçekleşen kura çekimine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da katıldı. Kura çekilişinde salona sığmayanlar için dışarı dev ekran kuruldu. İlk olarak konuşan TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, noter huzurunda çekilen kuranın şeffaf şekilde izleyiciler önünde gerçekleştirildiğini söyledi.

BAKAN DÖNMEZ 'GEÇEN YIL KÖMÜR ÜRETİMİNDE REKOR KIRDIK'

Bakan Fatih Dönmez Zonguldak halkının madenciliği, bir meslek haricinde yaşamlarının birer parçası olarak gördüğünü söyledi. İstihdamı arttırırken özel ve kamuya ait madenlerin sık sık iş güvenliği ve sağlığı yönünden denetlendiğini anlatan Dönmez, şöyle konuştu:

"Risk gruplarına göre 8 bin 88 maden sahası geçen yıl habersiz ve ani olarak denetledik. Her yıl daha da arttırarak devam edeceğiz. Maden çalışanları ferdi kaza sigortasını yürürlüğe koyduk. Madencilerin maliyetlerini karşılanması için teşvik ödemeleri başlattık. Şehit düşen madencilerimin ailelerine destek olmak, acılarını bir nebze olsa dindirmek için gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirdik. Eş ve çocuklarının kamuda istihdamını yapmak için yasal düzenlemeyi yaptık. Her şey büyük Türkiye için. Hep birlikte omuz omuza ülkemizi daha da ileri taşıyacağız. Daha çok üreteceğiz daha fazla istihdam sağlayacağız. Geçen yıl kömür üretiminde 102 buçuk milyon ton üretim yaptık. Rekor kırdık .Bu bize yeter mi yetmez. Çünkü Türkiye her geçen gün ilerliyor, gelişiyor. İşte bu yüzden Türkiye'nin dört bir yanında Zonguldak'ta nice kömür yataklarımız varken durmak yok yola devam diyoruz. İnşallah bu ivmeyi daha yukarı çıkaracağız."

TTK'YA 156 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Bakan Dönmez, TTK'nın 1 buçuk milyar ton rezervi olduğunu söyledi. Bugün ise rödevans ile birlikte 1 milyon 200 bin üretim yapıldığını ifade eden bakan Dönmez, Havzada potansiyelin onda 1'i olarak çalışabiliyoruz. TTK ile özel sektörün bunu arttırmak için daha fazla üretim hedeflerini belirledik. Bu daha fazla istihdam daha fazla iş daha fazla aş demek. 2019'da 3 ruhsat devrini daha gerçekleştireceğiz. böylece potansiyeli yüksek üretim yapılmayan alanları da üretime açmış olacağız. Bugün tüm Türkiye madenlerimizde 130 binden fazla işçi çalışıyor. 20 bin kişilik istihdam potansiyeli daha sağlamış olacağız. Biz bu hedeflere daha fazla teknik ve teknolojik alt yapıyla ilerleyeceğiz. Mekanize bir altyapı kurmaya ihtiyacımız var. TTK bunun çalışmalarını da yürütüyor. Daha yapacak çok işimiz var bizim. İnşallah bu hedeflere sizlerle ulaşacağız. Sizlerle birlikte inşallah daha da güçleneceğiz. Mekanize sistemlerin kurulması için toplam 156 milyon liralık bir bütçe belirledik. Bunun yarısını da 2018'de TTK kullandı. Kalan yarısını da bu yıl içinde tamamlayarak teknoloji ve insan odaklı çalışmayı daha da geliştirmiş olacağız. dedi.