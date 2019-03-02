Müdür ve müdür yardımcılığı sınavı için hazırlıklar sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan sınava başvurular 28 Şubat'ta başladı. Sınava başvuracak adayların Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen olması gerekiyor. Peki, müdür ve müdür yardımcısı sınavı başvuru nasıl yapılır? MEB EKYS sınavı ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

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Başvuru işlemleri 11 Mart 2019 tarihinde sona erecek. Sınava başvuracak adayların Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmaları gerekmektedir. Bu şartı taşımayan adayların başvuruları sistem tarafından engellenecek.

Başvurular ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden alınıyor.

SINAV NE ZAMAN?

MEB'in yayınladığı duyuruya göre, sınav 21 Nisan 2019 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise ÖSYM'ce belirlenerek duyurulacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylara cevaplamaları için 150 dakika verilecek.

SINAV KONULARI NELER?

Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:

a) Genel kültür ve genel yetenek: %35

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: %10

c) Değerler eğitimi: %5

d) Eğitim ve öğretimde etik: %5

e) Eğitim bilimleri: %3