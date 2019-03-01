İŞKUR aracılığı ile binlerce kişi iş sahibi olurken, işverenler de güvenli bir şekilde personel buluyor. 2019 yılının ilk 2 ayı geride kalırken iş arayan birçok vatandaş da İŞKUR üzerinden yaptığı başvurularla iş sahibi oldu. İstihdam seferberliği ile ilgili bir müjde de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Albayrak yaptığı açıklamada 2019 yılında 2 milyon 500 bin kişinin istihdamının hedeflendiğini açıkladı. Peki İŞKUR üzerinden yayınlanan iş ilanlarına nasıl başvurulur? İŞKUR memur alım ilanı başvuru şartları nelerdir? İŞKUR memur alım ilanlarına kimler başvurabilir? İşte İŞKUR'da yayınlanan o ilanlar ile ilgili detaylar...