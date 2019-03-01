20 bin sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları ne zaman? Başvuru tarihleri açıklandı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan öğretmenlere müjdeyi kısa bir süre önce vermişti. Öğretmen adayları şimdi merakla başvuruların yapılacağı tarihle ilgili araştırma yapmaya başladı. Sözleşmeli öğretmen atamaları için başvuru tarihleri açıklandı. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları ne zaman? İşte sözleşmeli öğretmen ataması başvuru tarihleri...

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin öğretmen başvurusuna ilişkin tarihleri açıkladı. Açıklanan takvime göre; ön başvuru alınması, sözlü sınav merkezlerinin ilanı, sınav merkezi tercihlerinin alınması 26 Mart-1 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı 5 Nisan 2019 tarihinde olacak. Sözlü sınavlar 12 Haziran – 30 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Sözlü sınav sonuçlarının ilanı 4 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMINA İLİŞKİN TAKVİM

Ön Başvuru Alınması: 26/03/2019

Sözlü Sınav Merkezlerinin İlanı: 01/04/2019



Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması: 01/04/2019



Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı: 05/04/2019

Sözlü Sınavların Yapılması: 12/06/2019 ve 30/06/2019

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı: 04/07/2019

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması: 08/07/2019 ve 10/07/2019



Sözlü Sınav Sonuçları İtirazların Sonuçlandırılması: 16/07/2019



Not: Müracaatlar, 2017-2018 KPSS sonuçlarına göre alınacak olup, Tercihlerin Alınması ve Atama işlemi ile ilgili tarihler daha sonra açıklanacaktır.