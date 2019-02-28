Müdür yardımcılığı sınavı başvuru nasıl yapılır? 2019 MEB EKYS örnek sorular listesi! Sınav ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilecek olan müdür ve müdür yardımcısı seçme sınavı için tarih başvuru işlemleri başladı. ÖSYM tarafından alınan başvuru işlemleri ile birlikte sınava ilişkin örnek sorular da yayınlandı. Peki, 2019 MEB EKYS sınavı ne zaman yapılacak? Müdür ve müdür yardımcılığı sınavı başvuruları nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

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BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Sınava başvurular 28 Şubat - 11 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacak. Sınava başvuracak adayların Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmaları gerekmektedir. Bu şartı taşımayan adayların başvuruları sistem tarafından engellenecek.

Başvurular ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden alınıyor.

MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVINA BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

SINAV NE ZAMAN?

MEB'in yayınladığı duyuruya göre, sınav 21 Nisan 2019 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise ÖSYM'ce belirlenerek duyurulacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylara cevaplamaları için 150 dakika verilecek.

SINAV KONULARI NELER?

Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:

a) Genel kültür ve genel yetenek: %35

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: %10

c) Değerler eğitimi: %5

d) Eğitim ve öğretimde etik: %5

e) Eğitim bilimleri: %3