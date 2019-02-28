Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 28.02.2019 10:18
  • Son Güncelleme: 28.02.2019 10:19

Müdür yardımcılığı sınavı başvuru nasıl yapılır? 2019 MEB EKYS örnek sorular listesi! Sınav ne zaman?

ÖSYM'nin ilk defa sınav listesine aldığı MEB-EKYS sınavı için başvuru süreci başladı. Eğitim kurumlarına yönetici seçmek için gerçekleştirilen sınava başvurular nasıl yapılır? 2019 Müdür yardımcılığı sınavı için örnek sorular yayınlandı. Peki, Müdür yarımcılığı başvuru işlemleri ne zaman, nasıl yapılacak? Sınav ne zaman gerçekleştirilecek?

Müdür yardımcılığı sınavı başvuru nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilecek olan müdür ve müdür yardımcısı seçme sınavı için tarih başvuru işlemleri başladı. ÖSYM tarafından alınan başvuru işlemleri ile birlikte sınava ilişkin örnek sorular da yayınlandı. Peki, 2019 yapılacak? Müdür ve müdür yardımcılığı sınavı başvuruları nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

ÖRNEK SORULAR İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Sınava başvurular 28 Şubat - 11 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacak. Sınava başvuracak adayların Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmaları gerekmektedir. Bu şartı taşımayan adayların başvuruları sistem tarafından engellenecek.

Başvurular ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden alınıyor.

MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVINA BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

SINAV NE ZAMAN?

MEB'in yayınladığı duyuruya göre, sınav 21 Nisan 2019 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise ÖSYM'ce belirlenerek duyurulacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylara cevaplamaları için 150 dakika verilecek.

SINAV KONULARI NELER?

Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:

a) Genel kültür ve genel yetenek: %35

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: %10

c) Değerler eğitimi: %5

d) Eğitim ve öğretimde etik: %5

e) Eğitim bilimleri: %3

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerMemurlar HaberleriMüdür yardımcılığı sınavı başvuru nasıl yapılır? 2019 MEB EKYS örnek sorular listesi! Sınav ne zaman?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar