Gençlik ve spor Bakanlığı'na 278'i engelli, 146'sı eski hükümlü olmak üzere toplam 3 bin 243 personel alımı yapılacak. Personel alımı için başvuru yapan adaylar kura sonuçlarını beklemeye başladı. Daha önce 27 Şubat'ta yapılması planlanan kura çekiminin sonuçları açıklandı mı? Kura sonuçları için vatandaşların aramaları sürerken, konu ile ilgili bakanlıktan açıklama geldi. Peki, 2019 Gençlik ve Spor Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yayınlanan ilana göre, kura çekiminin 27 Şubat'ta noter huzurunda çekileceği bildirilmişti. Son olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, " Bakanlığımızca istihdam edilecek sürekli işçi alımına dair noter kura sonuçları konusunda herhangi bir duyuru bulunmamaktadır. İlerleyen günlerde noter kura sonuçları kurumumuza iletildiği tarihte Bakanlığımız resmî internet sitesinde ilan edilecektir." denildi.

Sonuçlar açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.