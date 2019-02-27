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  • 27.02.2019 11:05
  • Son Güncelleme: 27.02.2019 11:05

personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Başvuru sonuç tarihi

tarafından gerçekleştirilen personel alımı için başvuru süreci tamamlandı. 1200 personel alımı için başvuru yapan adaylar sonuçlar için bekleyişe geçti. Yayınlanan kılavuza göre, sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, ne zaman açıklanacak?

İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

bin 200 personel alımı yapıyor. Başvuru süreci tamamlandı. Arşiv uzmanı, mühendis, tekniker, şehir plancısı, teknisyen ve büro personeli kadrolarına gerçekleştirilecek olan alımlar için yapılan başvuruların sonuçları merakla bekleniyor. Peki, ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakanlığın yayınladığı kılavuza göre, personel alımı için başvuru sonuçları 21 Mart 2019 tarihinde açıklanacak. Başvuru sonuçları, İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet adresi www.icisleri.gov.tr üzerinden erişime açılacak.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET

UNVANI SAYISI BRÜT ÜCRET
Arşiv Uzmanı 20 2.650 TL
Mühendis 46 4.438 TL
Tekniker 41 3.348 TL
Şehir Plancısı 2 4.438 TL
Teknisyen 127 2.784 TL
Büro Personeli 964 2.650 TL

Yukarıda belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin brüt ücretleri 2018 yılına aittir. Her yıl için memur maaşlarına yapılan zam oranında artış yapılacaktır.

ŞARTLAR NELER?

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

(ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlikçağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlikhizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

(d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- 1 Ocak 2019 tarihiitibarıyla 35 yaşınıdoldurmamış olmak, (01 Ocak 1984 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)

3- ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve mesleki ve teknik lise mezunları için KPSSP(94) puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanıalmış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak,

4- Adaylar ancak bir pozisyon unvanın sınavına başvurabilecektir. Bu başvuru sadece bir ile veya Bakanlığa yapılacaktır. Birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla ile ya da il ile birlikte Bakanlığa yapılan başvurular kabuledilmeyecektir.

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