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  • 27.02.2019 12:02
  • Son Güncelleme: 27.02.2019 12:02

sonuçları açıklandı mı? 2019

Binlerce iş arayan kişiyi yakından ilgilendiren 3 bin 42 personel alımı ne zaman gerçekleşecek? Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın İŞKUR aracılığıyla yaptığı kura çekimi sonuçları açıklandı mı? Hangi alanlara işçi alımı yapılacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı kura çekimi 27 Şubat'ta yani bugün gerçekleşecek. İŞKUR kura çekimi 2019 sonuçları açıklandığında haberimizde yer alacaktır. İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İŞKUR kura çekimi sonucuna göre 3 bin 42 personelin alınacağı o bölümler…

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NCA PERSONEL ALINACAK BÖLÜMLER

Bakanlık tarafından alınacak engelli ve eski hükümlüler temizlik görevlisi olarak işe alınacaklar. Temizlik görevlisi olarak işe alınacak 278 engelli ve 146 eski hükümlü, 27 Şubat günü noter huzurunda kuraya tabi tutulacak ve kura sonucunda belirlenecek asıl adaylar ileri bir tarihte sözlü sınava tabi tutulacaklar.

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