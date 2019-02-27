Gençlik ve Spor Bakanlığı kura çekimi 27 Şubat'ta yani bugün gerçekleşecek. İŞKUR kura çekimi 2019 sonuçları açıklandığında haberimizde yer alacaktır. İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İŞKUR kura çekimi sonucuna göre 3 bin 42 personelin alınacağı o bölümler…



GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NCA PERSONEL ALINACAK BÖLÜMLER



Bakanlık tarafından alınacak engelli ve eski hükümlüler temizlik görevlisi olarak işe alınacaklar. Temizlik görevlisi olarak işe alınacak 278 engelli ve 146 eski hükümlü, 27 Şubat günü noter huzurunda kuraya tabi tutulacak ve kura sonucunda belirlenecek asıl adaylar ileri bir tarihte sözlü sınava tabi tutulacaklar.