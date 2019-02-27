ALES sınavı ne zaman yapılacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için adaylar hazırlık içinde. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı olmak isteyen adaylar için ve lisansüstü eğitime giriş sınavı için gerçekleştirilen ALES'e başvurular ne zaman başlayacak? 2019 ALES sınavı ne zaman? İşte detaylar...
ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM tarafından her yıl üç kere gerçekleştirilen ALES'in 2019 yılı 1. sınavı adaylar hazırlık içinde. 2019 ALES başvuruları 5-13 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. ALES'e başvuracak adaylar, başvuru işlemlerini elektronik ortamda yapacak. Başvurular, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden alınacak.
Sınav ne zaman?
2019 ALES, 5 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 30 Mayıs'da adayların erişimine açılacak.
ALES TARİHLERİ
2019 ALES/2
Başvuru tarihi: 9 - 17 Temmuz 2019
Geç başvuru tarihi: 31 Temmuz 2019
Sınav tarihi: 22 Eylül 2019
Sınav sonuç tarihi: 17 Ekim 2019
2019 ALES/3
Başvuru tarihi: 17 - 25 Eylül 2019
Geç başvuru tarihi: 8 Ekim 2019
Sınav tarihi: 17 Kasım 2019
Sınav sonuç tarihi: 12 Aralık 2019
ALES HAKKINDA
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,
* yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,
* ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,
* yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde
ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.
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