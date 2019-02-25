Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanan 2019 sınav takvimine göre, 80. temel eğitim ve 56. yenileme eğitimi sınavı 17 Şubat Pazar günü gerçekleştirildi. Son zamanların popüler meslekleri arasında yer alan Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen adayların katıldıkları sınavın soru ve cevapları yayınlandı. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte 2019 Özel Güvenlik Görevlisi 80. temel eğitim sonuç tarihi...

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Gögrevlisi 80. temel eğitim ve 56. yenileme eğitimi sınavı 17 Şubat'ta gerçekleştirilmişti. Sınava katılan adayların merakla beklediği sonuçlar için geri sayım başladı. Yayınlanan takvime göre, sınav sonuçları 8 Mart 2019 tarihinde açıklanacak.

80. ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ SINAV SORU VE CEVAPLARI

17 Şubat'ta gerçekleştirilen 80. Özel Güvenlik Görevlisi sınavının soru ve cevapları Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı.

ÖZEL GÜVENLİK 80. TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (A KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖZEL GÜVENLİK 80. TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (B KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖZEL GÜVENLİK 56. YENİLEME EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (A KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖZEL GÜVENLİK 56. YENİLEME EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (B KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!

SINAV DEĞERLENDİRMESİ VE SINAVA İTİRAZ NASIL OLACAK?

Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Adaylar, sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz sonuçlarını Başkanlığın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıca Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden de ilan edilecektir.

Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.