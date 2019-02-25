Müdür ve müdür yardımcısı sınavı ne zaman yapılacak? MEB tarihi açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilecek olan müdür ve müdür yardımcısı seçme sınavı için tarih belli oldu. MEB tarafından yapılan açıklamada, eğitim kurumlarına yönetici seçmek için yapılacak olan sınavların başvuru ve sınav tarihi bildirildi. Peki, 2019 MEB EKYS ne zaman yapılacak? Müdür ve müdür yardımcısı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sınava başvurular 28 Şubat - 11 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacak. Sınava başvuracak adayların Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmaları gerekmektedir. Bu şartı taşımayan adayların başvuruları sistem tarafından engellenecek.

Başvurular ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

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SINAV NE ZAMAN?

MEB'in yayınladığı duyuruya göre, sınav 21 Nisan 2019 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise ÖSYM'ce belirlenerek duyurulacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylara cevaplamaları için 150 dakika verilecek.

Sınav konuları

Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:

a) Genel kültür ve genel yetenek: %35

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: %10

c) Değerler eğitimi: %5

d) Eğitim ve öğretimde etik: %5

e) Eğitim bilimleri: %3