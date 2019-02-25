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  • 25.02.2019 14:48
  • Son Güncelleme: 25.02.2019 14:48

'dan lise mezunlarına iş müjdesi! nelerdir?

aracılığı ile yılın ilk 2 ayında 150 binden fazla kişi iş sahibi olurken, yayınlanan yeni ilanlar ile birlikte yüzlerce kişi de iş sahibi olmayı bekliyor. Sistem üzerinden yayınlanan ilanlar ile çok sayıda büro memuru alımı yapılacağı duyuruldu. Peki ama İŞKUR büro memuru alım ilanlarına nasıl başvurulur? İŞKUR büro memuru alım ilanlarına başvuru şartları nelerdir? İŞKUR büro memuru alım ilanlarına kimler başvurabilir? İşte detaylar...

İŞKUR'dan lise mezunlarına iş müjdesi

Binlerce iş arayan vatandaş İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanları yakından takip ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 10 milyon işsize istihdam imkanı yaratan İŞKUR'da yayınlanan yeni ilanlar işsizlere umut oldu. İŞKUR'da çok sayıda büro memuru alım ilanı yayınlanırken vatandaşlar bu ilanlar ile ilgili detayları araştırmaya başladı. İŞKUR büro memuru alım ilanlarına nasıl başvurulur? İŞKUR büro memuru alım ilanlarına başvuru şartları nelerdir? İŞKUR büro memuru alım ilanlarına kimler başvurabilir? İşte detaylar...

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