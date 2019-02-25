Binlerce iş arayan vatandaş İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanları yakından takip ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 10 milyon işsize istihdam imkanı yaratan İŞKUR'da yayınlanan yeni ilanlar işsizlere umut oldu. İŞKUR'da çok sayıda büro memuru alım ilanı yayınlanırken vatandaşlar bu ilanlar ile ilgili detayları araştırmaya başladı. İŞKUR büro memuru alım ilanlarına nasıl başvurulur? İŞKUR büro memuru alım ilanlarına başvuru şartları nelerdir? İŞKUR büro memuru alım ilanlarına kimler başvurabilir? İşte detaylar...