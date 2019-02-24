Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında İŞKUR'da yeni ilanlar yayınlandı. Yayınlanan ilanlara göre Türkiye'nin farklı illerinde istihdam edilmek üzere Çevre Temizliği, Ağaçlandırma, Park Düzenlemeleri gibi alanlarda binlerce personel alımı yapılıyor. Bu haber üzerine iş arayan binlerce vatandaş İŞKUR'un sitesi üzerinden ilgili ilanları incelemeye başladı. Peki İŞKUR TYP ilanlarıına başvuru şartları neler? İŞKUR TYP ilanlarına nasıl başvurulur? İşte İŞKUR TYP ile ilgili detaylar...