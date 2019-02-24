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  • 24.02.2019 12:36
  • Son Güncelleme: 24.02.2019 12:36

'dan yüzlerce kişiye iş müjdesi! na başvuru şartları neler?

Her yıl milyonlarca kişinin iş bulmasını sağlayan , 2019 yılında da 2 milyon kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor. İş arayan vatandaşların ilk göz attığı yerlerin başında gelen İŞKUR aracılığı ile yüzlerce kişiye iş imkanı sağlayacak TYP ilanı yayınlandı. Peki ama na kimler başvurabilir? İŞKUR TYP ilanına nasıl başvurulur? neler? İşte detaylar...

İŞKUR'dan yüzlerce kişiye iş müjdesi

Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında İŞKUR'da yeni ilanlar yayınlandı. Yayınlanan ilanlara göre Türkiye'nin farklı illerinde istihdam edilmek üzere Çevre Temizliği, Ağaçlandırma, Park Düzenlemeleri gibi alanlarda binlerce personel alımı yapılıyor. Bu haber üzerine iş arayan binlerce vatandaş İŞKUR'un sitesi üzerinden ilgili ilanları incelemeye başladı. Peki İŞKUR TYP ilanlarıına başvuru şartları neler? İŞKUR TYP ilanlarına nasıl başvurulur? İşte İŞKUR TYP ile ilgili detaylar...

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