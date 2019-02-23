Sayıştay Eleme sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denerçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı saat 10.15'te başladı. Sınava katılan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, 2019 Sayıştay Eleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sayışay Eleme sınav soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

SAYIŞTAY ELEME SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sınav soru ve cevaplarını ne zaman yayınlanacağı konusunda resmi bir bilgi bulunmuyor. Ancak bir önceki sınavlara baktığımızda soru ve cevapların sınavın tamamlanmasının ardından bir hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

SAYIŞTAY ELEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayınladığı 2019 sınav takvimine göre, 23 Şubat'ta gerçekleştirilen Sayıştay Eleme sınavının sonuçları 26 Mart 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kağıdının değerlendirilmesi için adayın;

* Sınava, atandığı salonda girmesi,

* Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

* Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

* Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,

* Cevap kâğıdına T.C.Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

* Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

* Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

* Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,

* Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak ) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

* Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması