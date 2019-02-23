20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdeyi vermesinin ardından alıma ilişkin takvim belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı duyuruya göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular 2017-2018 KPSS sonuçlarına göre alınacak. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Atamalar ne zaman olacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB'in yayınladığı takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuurlar 26 Mart 2019 tarihinde başlayacak. Başvuru yapan adayların sınava girecekleri yerler 5 Nisan'da yayınlanacak.