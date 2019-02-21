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  • 21.02.2019 11:54
  • Son Güncelleme: 21.02.2019 12:01

'dan 2 bin 385 kişiye iş müjdesi! İŞKUR büro memuru alım şartları neler?

milyonlarca kişinin iş umudu olmaya devam ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 8 milyon insana istihdam imkanı yaratan İŞKUR'da yeni ilanlar yayınlandı. Yayınlanan ilanlar kapsamında 2 bin 385 büro memuru alımı yapılacağı duyuruldu. İŞKUR büro memuru alım ilanına nasıl başvurulur? İŞKUR büro memur alım ilanına başvuru şartları neler? İŞKUR büro memuru alım ilanına son başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar...

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) aracılığı ilan yeni iş ilanları yayınlanmaya devam ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 8 milyon kişiye iş fırsatı sağlayan ve bu kapsamda 2019 hedefini 2 milyon istihdam rakamı olarak belirleyen İŞKUR'da 2 bin 385 kişilik büro memuru alım ilanı yayınlandı. Konu ile ilgili şartları merak eden adaylar, araştırma yapmaya başladı. Peki İŞKUR büro memuru alım ilanına nasıl başvurulur? İŞKUR büro memur alım ilanına başvuru şartları neler? İŞKUR büro memuru alım ilanına son başvuru tarihi ne zaman? İşte İŞKUR büro memuru alım ilanı ile ilgili detaylar...

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