Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) aracılığı ilan yeni iş ilanları yayınlanmaya devam ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 8 milyon kişiye iş fırsatı sağlayan ve bu kapsamda 2019 hedefini 2 milyon istihdam rakamı olarak belirleyen İŞKUR'da 2 bin 385 kişilik büro memuru alım ilanı yayınlandı. Konu ile ilgili şartları merak eden adaylar, araştırma yapmaya başladı. Peki İŞKUR büro memuru alım ilanına nasıl başvurulur? İŞKUR büro memur alım ilanına başvuru şartları neler? İŞKUR büro memuru alım ilanına son başvuru tarihi ne zaman? İşte İŞKUR büro memuru alım ilanı ile ilgili detaylar...